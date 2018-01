Inainte de Davos, Macron se va intalni cu 140 de oameni de afaceri!

Stiri pe aceeasi tema

- Exista speranța!Intalnim tot mai des cazurile in care se vorbește despre oameni care mutileaza sau omoara animale. Omenirea nu e pe cale de dispariție. Asta ne-o arata o femeie cu inima mare. Oameni din intreaga lume au fost extrem de uimiți cand au vazut ce a facut un suflet de om cu aripa unui future.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- In luna decembrie, peste 30.000 de preșcolari și elevi din Teleorman au primit lapte, corn si mere proaspete in Social / In unitatile scolare din Teleorman, in ultima luna a anului 2017, s-au distribuit 418.141 produse de panificație, 417.429 produse lactate și 300.705 mere, de Programul national…

- Giani Kirița, membru in Echipa Faimoșilor, a fost aspru criticat, pe Facebook, dupa o afirmație facuta la adresa Echipei Razboinicilor. [citeste si] "Domnule Giani Kirița, aș vrea sa va dau replica la afirmația pe care ați facut-o la adresa echipei Razboinicilor, citez: 'Calm, ușor,…

- Accident la intersectia strazilor 1 Decembrie si Cuza Voda din Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in aceasta seara, in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor 1 Decembrie cu Cuza Voda. Echipajele de salvare sosite la…

- In poziția oficiala a Ambasadei Olandei cu privire la recentele articole de presa, publicata pe pagina de Facebook, se precizeaza ca doamna ambasador Stella Ronner-Grubacic și familia sa au petrecut o vacanța privata la schi, in Poiana Brașov, și nu se afla acolo in calitatea sa oficiala.

- Suntem martorii unei schimbari importante de paradigma pe piata muncii. Se schimba convingerea conform careia, pentru a atrage cei mai buni candidati si a construi echipe performante, organizatiile trebuie sa lucreze cu angajati full-time, pe baza unor contracte permanente. In plan international,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta in 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii in Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipand si alte evolutii, in Uniunea Europeana si in alte zone ale lumii.…

- Capital a implinit 25 de ani de existența. Iar „Top 300“, produsul nostru dedicat marilor averi din Romania, a adunat deja 15 ani. Cifrele sunt cat se poate de respectabile, mai ales intr-un peisaj media amenințat cu extincția de catre noi veniții din lumea digitala, giganții Facebook și Google.

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook de Craciun, pentru toti romanii. Fostul Principe Nicolae era pe locul trei in ordinea succesiunii la tron, insa a fost exclus dupa ce o fosta iubita a declarat ca fostul Principe este tatal copilului sau. De curand, fostul Principe Nicolae s-a logodit…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a cerut, duminica, parlamentarilor sa apere democratia si drepturile cetatenilor si sa nu sacrifice milioane de romani, adoptand modificarile la Codurile penale, pentru a scapa cativa oameni care se apropie de puscarie,cerandu-le si romanilor sa lupte pentru justitie.…

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, in sudul Franței, s-a soldat cu trei morți si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria, potrivit BBC, scrie digi24.ro. Alte șapte persoane au fost ranite și sunt in stare grava.

- NASA a spus ca va face un anunt foarte important despre vanatoarea de extraterestri, in urma parteneriatului pentru inteligenta artificala de la Google. Cei de la NASA au spus ca stirea va fi centrata pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligenta…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta împotriva schimbarilor climatice, adaugând ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor încalzirii globale, informeaza site-ul

- Ministrii de Externe ai tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump si a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul israelian a fost…

- Presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, incearca sa-i dea o adevarata lovitura de orgoliu Barcelonei si a anuntat ca il asteapta pe Neymar in capitala Spaniei pentru a deveni cel mai bun jucator al planetei. In ziua in care Cristiano Ronaldo a cucerit pentru a cincea oara Balonul…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Tot intr-un comunicat, difuzat de Palatul Elysee miercuri dimineata, presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu artistului. Decesul a avut loc in casa lui din Marnes-la-Coquette, din vestul Parisului, unde fusese adus dupa ce petrecuse sase zile internat intr-o clinica, potrivit unui…

- Marile companii se lupta cu reducerea costurilor de marketing, a preturilor pe actiuni si a cresterii concurentei, in timp ce Facebook si Google reprezinta 60% din piata de marketing , potrivit grupului de cercetare eMarketer, relateaza Financial Times. A fost un an greu pentru companiile…

- Peste 35.000 de oameni au ales sa petreaca Ziua Naționala a Romaniei din acest an la Alba Iulia, potrivit primarului Mircea Hava. Acesta a ținut sa mulțumeasca, pe rețeaua de socializare Facebook, celor care au venit in Cetatea din inima țarii pentru a sarbatori ultima aniversare din doua cifre a Romaniei…

- Atacul a avut loc la sosirea lui Emmanuel Macron in Burkina Fason, dar nu a fost vizat convoiul presedintelui , ci un vehicul in care se deplasau militari francezi. In plus, atacul a avut cu aproximativ doua ore inainte de sosirea lui Macron la Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Agentiile…

- In ediția de marți, 28 noiembrie 2017, incepand cu orele 11:00, ILAN LAUFER, ministrul Guvernului Mihai Tudose, va analiza situația actuala a mediului de afaceri, dar și șansele pe care le are Romania, dar și șansele Romaniei de a se impune pe piețele externe in actualul context al modificarii…

- Declaratiile generalului iranian au fost facute in contextul in care Franta ceruse initierea dialogului cu Teheranul despre programul sau balistic si o negociere in privinta Acordului nuclear semnat in 2015. De cealalta parte, oficialii iranieni au sustinut in mod repetat ca programul balistic are…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Laura Kovesi a declarat, intr-un interviu acordat acestui post de televiziune, ca politicieni și oameni de afaceri se opun campaniei anticorupție. Remarcile sale survin intr-un context in care parlamentarii romani dezbat un proiect de lege care ar putea pune sistemul judiciar sub control politic,…

- Taxele si impozitele locale pe 2018, in dezbatere publica in Eveniment / Primaria municipiului Alexandria organizeaza joi, 23 noiembrie, incepand cu ora 15.00, in sala de sedinte a institutiei, dezbaterea publica privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018. Proiectul…

- Incendiu la o locuința de la Magura / Un barbat si-a pierdut viața in Eveniment / Un barbat din Magura si-a pierdut viața intr-un incendiu ce a izbucnit la locuința sa in dupa amiaza zilei de duminica, 19 noiembrie. Pompierii din cadrul Detașamentului Alexandria au intervenit la fața locului…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sâmbata la prânz la Palatul Elysée de catre președintele Emmanuel Macron pentru o întrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru',…

- Mediul de afaceri din Romania a recurs la un apel fara precedent, vineri, catre premierul Mihai Tudose, caruia i-a cerut respect si pe care l-au avertizat ca acuzele nefondate aduse companiilor private sunt false si daunatoare societatii si l-au intrebat cine va raspunde, in cazul in care Romania va…

- Un om de afaceri, de 58 de ani, din orasul Falticeni, a fost gasit mort in locuinta, cu rani suspecte in jurul gatului. Procurorii au deschis o ancheta in acest caz, fiind luata in calcul si posibilitarea unui jaf. Procurorii criminalisti efectueaza cercetari dupa ce, vineri seara,…

- Un articol excepțional despre audierea in Congresul american a reprezentanților celor mai importante companii americane care au legatura cu comunicarea pe internet, Google, Twitter și Facebook. Date, analize, acuzații și, din partea celor puși la zid, ridicari din umeri. America pare sa se fi trezit…

- ”Anunț important pentru oameni. :) Din 2018 ne extindem, noi, aștia de la Starea nației. Mai multe emisiuni (una pentru tineri, una pentru diaspora, una pentru femei, una de sport, una de muzica, una de IT și altele), interviuri tari, spectacole lunare, chiar și seriale de comedie,…

- Politistul brașovean Marian Godina a fost la protestul de duminica din Brasov din convingere, dupa cum a precizat intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca la protestul pe Legile Justitiei au mers ”oameni cu un anumit nivel de inteligenta, nu niste dobitoci”. Redam mai jos textul de…

- Devin Patrick Kelley, barbatul de 26 de ani care a deschis focul în biserica din Texas, ucigând 26 de oameni, a postat pe contul personal de Facebook o fotografie însotita de un mesaj tulburator, cu putin timp înainte de declansarea

- Politistul Marian Godina a fost la protestul de duminica din Brasov din convingere. Cel putin asa a anuntat acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Celebrul politist a subliniat printre altele ca la protestul pe Legile Justitiei au mers „oameni cu un anumit nivel de inteligenta, nu niste dobitoci”.

- Un nou proiect Zimnicea – Svishtov, pentru situatii de urgenta in zona transfrontaliera in Eveniment / Primaria Zimnicea a depus proiectul USES – „Uniform standards, enhanced coordination – common security” (Standarde uniformizate, coordonare imbunatatita – securitate comuna) in parteneriat cu municipiul…

- O versiune falsa a aplicatiei de mesagerie WhatsApp a fost descarcata din magazinul online Google Play de peste un milion de ori, de utilizatorii de Android. Aplicatia se numeste Update WhatsApp Messenger si intre timp a fost indepartata din Google Play, arata BBC. Nu se stie pentru…

- O instanta din Paris a decis ca Abdelkader Merah a contribuit la pregatirea celor trei atacuri teroriste comise in orasul Toulouse la 11, 15 si 19 martie 2012. Fratele sau mai mic, Mohamed Merah, a revendicat in numele Al-Qaida asasinarea a trei militari si a patru evrei, intre care trei copii.…

- Avocații rețelelor de socializare Facebook, Twitter și Google s-au aparat in fața deputaților americani care examineaza daca Rusia folosea mijloacele de comunicare sociala pentru a influența alegerile din 2016.

- In contextul unui 2017 agitat, cu multa instabilitate atat pe plan local, cat si international, activele fondurilor de investitii si-au continuat cresterea observata in ultimii ani. Fata de decembrie 2016, activele fondurilor de investitii au crescut cu 7%, ajungand la peste 26 de miliarde lei. Suma…

- Doi pescari, salvati de pompierii militari in Eveniment / Luni dimineata, in jurul orelor 07.30, pe numarul unic de urgenta 112, o persoana a solicitat interventia pompierilor militari din cadrul Detasamentului Turnu Magurele pentru salvarea a doua persoane (pescari), ramase blocate pe podul vechi…

- Vizita are scopul de a reafirma angajamentul Parisului fata de acest teritoriu francez de peste mari afectat din primavara de un conflic social major. ”M-am bucurat foarte tare sa-l intalnesc pe președintele Franței, Emmanuel Macron. Sunt convinsa ca vom avea o vizita de lucru foarte buna…

- Aproape 850 de teleormaneni si-au gasit de lucru in septembrie. Rata somajului ramane la peste 10% in Social / Aproape 1.200 de teleormaneni au beneficiat, in luna septembrie, de masurile active oferite de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca celor aflati in cautarea unui loc de munca,…

- Procurorii DNA au anuntat, marti, ca procurorii Serviciului Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Comastoc Dumitru, la data faptei sef al Serviciului Dezvoltare din cadrul SC Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Bistrita, cu privire la savarsirea infractiunii…

- In august, 285 de cupluri si-au spus “Da”, iar alte 48 si-au spus “Adio” in Social / Potrivit informatiilor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, in luna august a anului curent, 285 de cupluri au trecut pe la starea civila, cu 66 mai multe decat in luna iulie, in…

- Programatori și creatori de conținut care au contribuit la succesul unor companii precum Google, Twitter sau Facebook și au conceput și creat tehnologia aplicațiilor mobile de care in prezent nu ne mai putem desprinde au ales acum sa se deconecteze de la internet, conștienți fiind de ce au obținut și…

- Sase oameni de afaceri arestati in 2007 pentru infractiuni economice in urma carora au fost acuzati de de DIICOT ca au produs un prejudiciu de peste 7,5 milioane de lei au fost achitati. Printre ei se numara Dorel Depcea, patron al complexului turistic din Geoagiu Bai, care, initial, a fost condamnat…