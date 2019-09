Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii si mascatii au mers in dupa-amiaza zilei de vineri, 27 septembrie, la casa familiei Melencu din Caracal, pentru a pune in executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus ca refuza sa plece de acasa si, ulterior, a lesinat.

- Jandarmii si mascatii au mers in dupa-amiaza zilei de vineri, 27 septembrie, la casa familiei Melencu din Caracal, pentru a pune in executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus ca refuza sa plece de acasa si, ulterior, a lesinat.

- Cinci persoane au fost retinute joi seara pentru lipsire de libertate dupa ce in cursul zilei au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.

- Jucatoarea de tenis Nicole Gibbs, adversara Simonei Halep in turul I al US Open, a suferit de cancer la glandele salivare, fiind operata cu succes in luna mai, anunța news.ro.Gibbs a anuntat, la 14 mai, ca sufera de o forma rara de cancer si din acest motiv nu va evolua in acest an la turneul…

- Mama si bunicul Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut in luna aprilie și pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, au depus o solicitare la DIICOT in care cer criminalului daune morale de 300.000 de euro. https://evz.ro/surpriza-uriasa-in-cazul-caracal-familia-luizei-s-a-hotarat-cat-valoreaza-viata-fetei-ucise-de-calaul-din-caracal.html?utm_source=evz&utm_medium=recomandari_AI

- Daca Alexandra a avut curajul sa sune la 112, o va mai face o data! E speranta tatalui ca fiica lui va fi gasita in viata. In primul apel emotionant, parintele le-a cerut aseara rapitorilor sa-i dea fata inapoi.

- Se pregateau sa mearga la altar, dar au ajuns la spital. E drama prin care trec doi tineri indragostiti, asta dupa ce acum cateva luni, viitoarea mireasa, care ieri a implinit 24 de ani, a fost diagnosticata cu o boala crunta. Iar din acea clipa, viitorul mire, un tanar caporal in cadrul politiei militare…

- Clipul ii surprinde pe cei patru britanici, doi americani, un australian si un indian in timp ce escaladeaza incet un varf, pe o vreme insorita, relateaza BBC NEWS. Alpinistii intentionau sa cucereasca al doilea cel mai inalt varf din India, Nanda Devi, dar pe de 26 mai s-a pierdut contactul cu ei.…