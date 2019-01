Stiri pe aceeasi tema

- Singurele opțiuni ale Regatului Unit sunt un al doilea referendum pentru Brexit sau faurirea unei relații economice strânse cu Uniunea Europeana, a transmis duminica Partidul Laburist, principala forța de opoziție din Marea Britanie, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvânt laburist…

- Premierul britanic Theresa May inca mai poate sa obtina adoptarea un plan in vederea iesirii din Uniunea Europeana (UE) - si anume facand concesii Partidului Laburist, a apreciat miercuri John McDonnell, insarcinat cu Finantele in cadrul formatiunii, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Acordul…

- Un grup de 71 de parlamentari ai Partidului Laburist, din opozitie, l-au indemnat pe liderul lor, Jeremy Corbyn, printr-o noua scrisoare sa ceara organizarea unui al doilea referendum privind ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, a informat Sky News.

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…

- Un sondaj de opinie realizat recent de firma YouGov arata ca 46% din britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, fata de 39% care ar vota pentru iesire, iar 41% din respondenti ar fi pentru organizarea unui nou referendum, in timp ce 36% sunt contra, informeaza postul CNBC.

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) va face demersuri pentru organizarea unor alegeri parlamentare si, posibil, pentru un nou referendum privind apartenenta la Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar va fi respins, a anuntat luni…

- Un nou referendum privind Brexit-ul ar da castig de cauza taberei ramanerii in Uniunea Europeana cu 54% din voturi, potrivit unui sondaj prezentat luni de postul de televiziune Channel 4, relateaza AFP preluata de Agerpres. Sondajul a fost efectuat online de societatea Survation pe un esantion…

- Liderii grupurilor de afaceri din Marea Britanie cer Guvernului de la Londra organizarea unui referendum pe tema conditiilor iesirii tarii din Uniunea Europeana, lansand un avertisment asupra efectelor "devastatoare" pe care le poate genera Brexit, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare publicata…