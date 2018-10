Caz grav petrecut in Bistrița-Nasaud, mai precis in Postul de Poliție Reteag, unde un avocat aflat in exercițiul funcțiunii, a fost agresat chiar de polițiști. Este vorba despre avocatul Sergiu Radacina, care a mers la respectivul post de poliție pentru o mediere, acesta reprezentand doi minori care au apelat la serviciile sale. Ulterior acestor evenimente, avocatul Sergiu Radacina a transmis un memoriu Baroului Bistrița-Nasaud, dar a depus și o plangere penala impotriva polițiștilor pentru abuz in serviciu și ultraj judiciar la adresa avocatului aflat in exercițiul funcțiunii. Citește mai multe…