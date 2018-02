Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, a declarat in emisiunea sa de partid „PAS decisiv" ca intenționeaza sa inainteze un demers la BNM pentru ca sa se publice raportul Kroll 2, iar daca aceasta nu se va intampla, atunci formațiunea se va adresa in instanța.

- Romania se menține pe poziția 25, la egalitate cu Grecia, in raportul anual privind indicele de percepție a corupției, elaborat de organizația Transparency Internațional.Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca elaborarea raportului privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie a fost realizata pe fondul dezbaterilor deosebit de ample in spatiul public din ultimul an, dezbateri care au divizat "profund" opinia publica. "Elaborarea acestui…

- Politicile de demonizare au fost propice incalcarilor drepturilor omului in 2017, sustine asociatia Amnesty International (AI) in raportul sau anual, publicat joi si care denunta politicile europene cu privire la migranti si primirea de refugiati, transmite AFP. ''Pe intreaga durata a anului…

- Transparency International lanseaza astazi raportul anual privind Indicele de Percepție a Corupției (IPC) la nivel global, prin intermediul caruia se realizeaza un clasament al gradului de corupție in sectorul public, așa cum este perceput de mediul de afaceri și experți ...

- In orasul Navodari, pe bulevardul Mamaia Nord, lot 1 2 2, urmeaza sa fie ridicate doua blocuri de noua etaje fiecare. In acest sens, Georgeta Pavel a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire trei imobile apart hoteluri…

- Italia se confrunta in continuare cu un risc tangibil de atacuri teroriste ale radicalilor si este ''expusa activitatii de propaganda ostila'' a gruparii jihadiste Statul Islamic, a avertizat marti serviciul de informatii in raportul sau anual catre parlamentul de la Roma, potrivit Xinhua.…

- Mai Sandu a fost citata astazi la Centrul Național Anticorupție, fiind audiata in calitate de martor in urma denunțului depus impotriva conducerii Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), in legatura cu abuzurile pe care l-ar admite instituția.

- Astazi, incepand cu ora 15.00, in Sala de sedinte a Consiliului Local are loc o dezbatere publica pe tema adoptarii bugetului local pe anul 2018. Reprezentanții administrației locale vor pune la dispoziția cetațenilor sinteza proiectului de buget pe anul in curs. Conform acestui document, veniturile…

- Comisia Europeana ofera finantari de 340 de milioane de euro pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain in urmatorii doi ani, insa in Romania nu exista nicio initiativa de acest fel la nivel guvernamental, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO), remis, marti, AGERPRES.…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a prezentat, luni seara, noi inregistrari care ar fi fost realizate in sediul DNA Ploiești, cu discuții la care ar fi participat acesta, impreuna cu procurorul - șef al DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, recent exclus din magistratura.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul prin falsurile pe care le introduce in opinia publica, informeaza Agerpres.Astfel de rapoarte…

- Sala de sedinte a DGASPC Alba va fi vineri 9 februarie incepand cu orele 17.30 gazda unei dezbateri publice pe marginea infiintarii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al judetului Alba. Fundatiile de tineret, organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret, organizatiile de elevi si…

- 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders. 'El demisioneaza de la Casa Alba', insa va ramane pentru a asigura tranzitia, a adaugat ea.In timpul briefingului…

- Romania este decuplata complet de la progresul tehnologic, iar intrebarea care se pune este de ce nu reusim sa transpunem cresterea economica in calitatea vietii, a declarat, joi, Andreea Paul, presedintele Initiativei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul dezbaterii cu tema "De ce pierde Romania…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- 'Nu poti sa dezvolti capital uman fara sa ai o lege functionala a parteneriatelor public private si fara o lege a lobby-ului. PPP-ul si lobbyul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, nu doar o relatie cu Guvernul Romaniei, ci in relatie cu institutiile…

- Salarii duble la stat fața de privat, dar productivitate cu 40 la suta mai mica Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul,…

- Parteneriatul public privat si lobby-ul trebuie sa fie mecanisme eficiente si legitime de aparare a intereselor capitalului romanesc, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, intr-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni. …

- Tendinta de descrestere a Bitcoin este infricosatoare, iar din acest motiv este delicat de spus daca e alba sau neagra aceasta criptovaluta, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Initiativei...

- România are un PIB de 200 de miliarde de euro, cu 20 de milioane de locuitori, iar Portugalia are acelasi PIB, cu jumatate din locuitori, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, într-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.…

- Absorbtia efectiva a banilor europeni in Romania pe acest ciclu financiar se ridica la peste 12 procente, tara noastra fiind pe locul 19 in Uniune din acest punct de vedere, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei conferinte. …

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News.

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Romania s-a clasat pe locul 64 in lume la competitivitatea talentelor la inceputul acestui an, cazand de pe locul 55, ocupat anul trecut, informeaza marti INACO, facand referire la recentul "Raport Global al Competitivitatii Talentelor 2018. Diversitate pentru Competitivitate". Raportul…

- Liderii cei mai puternici din lume se vor întâlni de marti pâna vineri în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de "Forumul Economic Mondial".

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Dupa polemicile cu eventuala anulare a regimului liberalizat de vize pentru Moldova, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a tinut sa vina cu unele precizari. Astfel, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie, a recunoscut eforturile țarilor Balcanilor de Vest și…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Desigur, cat de multi bani extra luați acasa nu tine doar de performanța dvs. individuala. Suma depinde, de asemenea, de ocupația dvs., de nivelul de experiența și de bunastarea companiei in care sunteti angajat. LinkedIn a analizat ce ocupații primesc cele mai mari bonusuri, scrie businessinsider.com.…

- Anul Nou aduce reguli noi atat pentru mașini cat și pentru șoferi. De la 1 ianuarie, mașinile mai vechi de 12 ani vor ajunge la verificarea tehnica mai des, adica o data pe an. Noutatea este ca inginerii ITP vor putea trece cu vederea defecțiunile minore.

- Capitala Romaniei pierde 16 pozitii in clasamentul mondial al competitivitatii urbane si cade pe locul 188 din 200 de orase analizate, potrivit ultimului Raport Global al Competitivitatii Urbane 2017-2018 publicat de catre UN Habitat si CASS, se arata intr-un comunicat al INACO, remis duminica AGERPRES…

- Romania este singura tara unde BNR cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a spus Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate, avertizand ca si proiectul de buget pe 2018 aduce aceeasi lipsa de viziune ca in 2017, „adica sa…

- Romania este singura tara din lume unde banca centrala cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei dezbateri pe tema bugetului Romaniei pentru…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, promite sa publice și raportul „Kroll-2”, așa cum a procedat cu raportul „Kroll-1” care vizeaza investigația privind jaful bancar din R. Moldova. „Lasam Kroll-ul sa vina cu decizia respectiva, eu data trecuta, avand raportul, l-am facut public. Daca și data…

- Camera Deputatilor a inceput miercuri, 6 decembrie, la ora 12.00, dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor. Dezbaterile vor dura pana la ora 13.10, iar dupa o scurta pauza va urma votul final. Camera Deputatilor este prima camera sesizata.Saptamana…

- Președintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a fost desemnat, de conducerea centrala a partidului, sa faca parte din echipa care se va ocupa de elaborarea poziției politice a liberalilor, dar și de amendamentele in privința bugetului de stat pe anul 2018. ”Alaturi de Dan Vilceanu la elaborarea…

- Cheltuielile cu investitiile ale bugetului general consolidate vor fi, anul viitor, de 38,5 miliarde de lei, in crestere cu peste 11 miliarde (42%) fata de valoarea consemnata in acest an, de 27 de miliarde de lei, se se arata in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia…