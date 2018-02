Stiri pe aceeasi tema

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- Asociatia ACCEPT si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) au anuntat, joi, ca implementeaza, in perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, un proiect cu finantare europeana intitulat „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”, care are obiectivul de a creste capacitatea autoritatilor…

- Timpul acordat firmelor pentru colectarea actelor, fundamentarea serioasa a proiectelor si intocmirea planurilor de business este la fel de pretios ca si finantarea in sine, in ceea ce priveste internationalizarea acestora, se arata intr-un comunicat de presa al INACO - Initiativa pentru Competitivitate…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…

- Cesiunea de actiuni ale firmelor care s-au calificat pe lista pentru finantare in programul Start Up Nation 2017 este legala, precizeaza luni Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care apreciaza ca "identificarea unor oportunitati de afaceri este o caracteristica a spiritului…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor create prin programul StartUp Nation este legala, anunta Ministerul pentru Mediul de Afaceri, raspunzand la o solicitare a platformei OLX, pe care au fost publicate cateva sute de anunturi de vanzare ale unor astfel de proiecte.

- Rata de absorbtie a fondurilor europene prin Programul Operational Competitivitate se ridica, in prezent, la 4,45% din totalul de 1,3 miliarde de euro alocati Romaniei, in al cincilea an al acestui ciclu financiar european 2014-2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia INACO - Initiativa…

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru AGERPRES, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Initiativa pentru Competitivitate (INACO) si Centrul de Cercetari al Facultatii de Relatii Economice Internationale (REI), in parteneriat cu Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, organizeaza, joi, la Academia de Studii Economice din Capitala, o dezbatere cu tema "De ce pierde Romania din…

- In cadrul primei sedinte din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la targurile internationale din semestrul al doilea al anului sa se realizeze ”in limita resurselor bugetare, in ordinea importantei si dimensiunii participative a lor”, a informat miercuri Ministerul pentru Mediul…

- Cei care vor sa deschida o afacere in țara, pot accesa un ajutor european nerambursabil de 38 de mii de euro. Proiectul este promovat in mai multe țari din Europa și a fost primit bine in randul romanilor din Spania.

- Peste 160 de firme au primit finantare prin Start-Up Nation in primele 10 zile, a declarat luni, Stefan Radu Oprea, ministrul propus pentru portofoliul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la iesirea din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Potrivit acestuia,…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- Valoarea totala a proiectului este de 10.547.934,07 lei din care finantarea nerambursabila este reprezentata de suma de 9.732.363,31 lei. Proiectul se desfasoara pe o perioada de 30 luni, iar locatia implementarii este situata in Oradea, Str. Iosif Vulcan nr. 11, jud. Bihor. Obiectiv:…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproape 94 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv “Romania Start-Up Nation”. “Prin aceste proiecte, al caror beneficiar este Ministerul…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- In topul primelor 100 de companii exportatoare doar 7 au capital majoritar romanesc si numai 5 companii au capital integral romanesc, atrage atentia Initiativa pentru Competitivitate (INACO), care a elaborat un ghid de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti.

- Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte…

- Programul Start Up Nation va beneficia de 93,7 milioane de euro, dupa ce Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a semnat trei contracte de finantare. Ministerul…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip non-competitiv Romania Start-Up Nation, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…

- Programul de finantare nerambursabila pentru mici afaceri Start-Up Nation, editia 2017, continua cu certificarea cheltuileilor si efectuarea platilor, in anul 2018, dupa cum da statul asigurari, in timp ce destui antreprenori care s-au calificat la finantare, precum si consultanti se plang de procesul…

- Primaria Ploiești anunța ca in data de 4 decembrie 2017 a depus spre finanțare la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene București - Strategia de Dezvoltare Locala, in urma implementarii proiectului : „O 9 șansa! Sprijinirea comunitații marginalizate…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta promulgarea de catre presedintele Klauss Iohannis a Legii Prevenirii. Reprezentantii mediului de afaceri sustin, insa, ca Legea este inutila, avand in vedere ca a fost golita de continut. Contraventiile si modelul planului de remediere…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat lucreaza, in aceasta perioada, la contraventiile si modelul planului de remediere ce vor fi incluse in Legea prevenirii, promulgata recent de presedintele Klaus Iohannis.

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat lista oficiala a firmelor care au semnat contractele de finantare in cadrul programului Start Up Nation 2017, prin care statul spune ca va acorda fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei, pentru investitii.

- "Astazi, in cadrul sedintei de Guvern, premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul si situatia implementarii programului Romania Start-Up Nation, cel mai ambitios program de finantare dedicat antreprenorilor la inceput de drum, implementat pana acum in Romania. Constat…

- Firmele care s-au calificat pentru ajutoarele nerambursabile de maximum 200.000 de lei in programul Start Up Nation 2017 si au optat pentru credite-punte se confrunta cu anumite blocaje in obtinerea banilor pentru implementarea investitiilor, din cauza unei lentori la nivelul Fondului Roman de Contragarantare,…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Asociatiile INACO - Initiativa pentru Competitivitate si "Tine de noi", impreuna cu Fundatia Hanns Seidel - Romania, organizeaza luni o dezbatere pe tema bugetului pe anul 2018. "Asociatiile 'Tine de Noi' si INACO lanseaza o ampla dezbatere dupa modelul constituit de experienta britanica din cadrul…

- Doar 23 de forme beneficiare, din totalul de circa 8.400 calificate la finantare, au fost platite de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri cu ajutoare nerambursabile de cate 200.000 de lei in programul Start Up Nation, editia 2017, potrivit datelor de la minister citate.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat organizeaza, de vineri pana duminica, la Centrul Expozitional Romexpo, Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri 2017,...

- "Astazi am deschis cea de-a treia editie nationala a Targului de Artizanat si Mestesuguri. Programul pentru sustinerea artizanatului si mestesugarilor este unul dintre programele cele mai frumoase derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Are cea mai mare incarcatura…

- Obiectivul principal al schemei de minimis in 2017 a fost acela de a crea 20947 de noi locuri de munca, din care 16818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți dupa 2012/șomeri. Aplicația electronica de inscriere a fost deschisa in data de 14.06.2017 și inchisa in data de 14.07.2017. Numarul…

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- Statul va derula si in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici si mijlocii (IMM), pentru investitii, dar cu o serie de modificari propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Vor putea…

- Programul Start-Up Nation va continua si in 2018, iar firmele infiintate anul acesta si care nu au primit finantare ar putea sa se inscrie si anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, cu ocazia lansarii cartii sale intitulate "Romania…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita ministrului pentru Mediul de Afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, sa prezinte date concrete privind implementarea programelor de antreprenoriat in invatamantul preuniversitart si universitar, proiect inclus in programul de guvernare 2017-2020, al coalitiei…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- IMM-urile pot obține in condiții avantajoase credite de investiții in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvețian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anunțat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat…

- A terminat si Agentia Iasi evaluarea dosarelor primite in programul Start-up Nation 2017, urmand sa finalizeze si semnarea acordurilor de finantare cu firmele admise in program, a anuntat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, in conditiile in care, potrivit legislatiei cu care a inceput…

- “Romania nu va avea niciun reprezentant la Saptamana IMM-urilor, un eveniment european extrem de important, organizat de Comisia Europeana, deoarece Ministerul pentru Mediul de Afaceri a … uitat sa organizeze un concurs național care sa stabileasca reprezentanții țarii noastre”, atrage atenția Hilde…

- Antreprenorii admisi in programul Comert 2017, prin care statul spune ca ofera fonduri nerambursabile de maximum 250.000 de lei (aproape 55.000 euro) unor firme mici si mijlocii (IMM), vor fi invitati sa semneze contractele de finantare in perioada urmatoare, a informat vineri Ministerul pentru Mediul…

- Inițiativa pentru Competitivitate - INACO organizeaza pe 14 noiembrie, la Academia de Studii Economice, o dezbatere cu tema "Romania inventiva. Romania competitiva. Topul invențiilor romanești cu impact in economia reala". Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul…