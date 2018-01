In Zona Euro s-a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii 10 ani, depasind-o pe cea din SUA/ Performanta franceza si frana britanica

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 2,5% in 2017, acesta fiind cel mai puternic avans inregistrat de economia zonei euro in ultimii zece ani, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat), care confirma estimarile analistilor, informeaza…

- Cotidianul ''La Repubblica'' a publicat luni dimineata un articol in care demasca jocurile de culise dintre partidul lui Berlusconi si UE. Potrivit ziarului, care a reconstituit etapele ultimei vizite efectuate la Bruxelles de liderul partidului Forza Italia, Berlusconi ar fi placat temerile partenerilor…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a confirmat luni ca legea salarizarii va aduce o crestere neta de numai 4% a salariilor pentru bugetari, informeaza Adevarul.„Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori,…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- O analiza a PwC arata ca rata anuala de creștere a cheltuielilor pentru aparare va crește cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de națiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fața unui mediu global de securitate tot mai complex. PwC Global Defense Perspectives…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP.

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie decembrie 2017 un trafic total comercial si necomercial de 135.742 pasageri,…

- In anul 2017 traficul total (comercial și necomercial) inregistrat de Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța indica 135.742 pasageri, in crestere cu 18% raportat la 2016, potrivit Agerpres.

- Industria, sector care reprezinta aproape un sfert din economia romaneasca, a inregistrat in noiembrie o crestere a productiei cu 9,2%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, sustinuta de cresterile industriei extractive si industriei prelucratoare, arata datele publicate joi de Institutul…

- Pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, anul 2017 s-a incheiat cu rezultate excepționale atat din punct de vedere al traficului total de pasageri inregistrat, cat și in ceea ce privește traficul pe destinațiile charter turistice. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- In 2017 moneda virtuala bitcoin a inregistrat o crestere de 1.318%, dar nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor. Clasamentul este dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%.

- ♦ Jaak Mikkel, directorul general al Coca-Cola HBC Romania, cel mai mare imbuteliator de bauturi racoritoare, spune ca investitorii sunt interesati de un cadru fiscal si juridic stabil, previzibil si transparent atunci cand aleg urmatoarea locatie pentru investitia lor. „Fara indoiala, exista…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

- Dupa ce turismul a crescut pe plan international in 2017, operatorul Airports of Thailand a depasit operatorul Aena din Spania in topul celor mai valorosi operatori de aeroporturi din lume, castigand astfel prima pozitie, potrivit Bloomberg. Operatorul din Taillanda a inregistrat o crestere…

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

- Negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana au avansat, urmand sa treaca la etapa configurarii viitoarelor relatii bilaterale, dar liderii europeni au semnalat ca nu vor acorda Londrei un statut special post-Brexit, iar din ce in ce mai multi britanici vor ramanerea in UE.…

- Negocierile pe tema Brexit-ului, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au facut in anul 2017 primii pasi inainte, deoarece Bruxellesul a acceptat trecerea la a doua faza a discutiilor, centrata pe viitoarea relatie dintre blocul comunitar si Londra, si a fost de acord sa dezbata conditiile…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…

- Piata auto romaneasca ar putea depasi, pentru prima data in ultimii 9 ani, pragul de 150.000 de unitati vandute, informeaza Asociatia Producatorilor si Inportatorilor Auto (APIA). „Avand in vedere faptul ca, in ultimii 2 ani, in luna decembrie, piata autovehiculelor noi din Romania a…

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale,…

- 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat summitul de la Bruxelles. Cele trei aspecte esentiale ale Brexitului erau 'factura divortului' dintre Marea…

- Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summitului Consiliului European, trecerea negocierilor cu Marea Britanie pe tema Brexit la etapa viitoarelor relatii bilaterale, insa avansarea discutiilor ar putea genera disensiuni intre statele UE. Negocierile propriu-zise pe tema…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Bursa a ajuns la 88 de emitenți la finalul lunii trecute, dupa ce, numai in ultimele 12 luni, cinci companii s-au listat pe piața principala, ceea ce reprezinta cea mai buna performanța din istoria ei, a declarat președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel. 'Noiembrie a…

- Comisia de buget-finante, raport de admitere a legii pentru aprobarea OUG privind TVA split Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a adoptat, in sedinta de marti, un raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind TVA split, dupa ce, luni, au fost intrunite…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.X.2017 a inregistrat o crestere anuala cu 10,2% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+13,1%), al combustibilului pentru autoturisme (+12,0%)…

- In luna mai a anului viitor, fosta actrița Meghan Markle va intra in familia regala britanica, devenindu-i soție Prințului Harry al Marii Britanii. Un eveniment așteptat de milioane de simpatizanți regali, dar și de familia regala britanica. Cum așa? Ei bine, motivul e unul pur financiar, dat fiind…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, a informat marți seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. citata de Agerpres. Ar fi vorba de o suma cuprinsa între 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro. Doua surse…

- Prințul Harry a cerut-o in casatorie pe actrița americana Meghan Markle, se arata intr-un comunicat al Casei Regale a Marii Britanii, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe zvonuri privind logodna lor.

- ”Este posibil sa inregistram progrese suficiente (in cele trei dosare prioritare: drepturile cetatenilor, o solutie financiara si problema granitei irlandeze) in negocierile pentru Brexit pana la summitul din decembrie. Insa aceasta ramane o provocare uriasa. Trebuie sa vedem progrese din partea…

- Deputata laburista Angela Rayner a anunțat ca a devenit bunica. Ea a scris in retele de socializare: „La ora 6 dimineața, dupa o seara plina de evenimente, am devenit bunica”. Angela Rayner a mulțumit doctorilor și asistentelor de la Spitalul NHS Tameside și și-a luat, in gluma, numele de „grangela”…

- “Am adus pe masa romanilor noi game de produse inovatoare, marca Moldova in Bucate. Sunt multe lucruri inedite – de la gama ce poarta semnatura lui Chef Horia Virlan, la celelalte 6 categorii noi, speciale: produse rumenite – unde am folosit o tehnologie de productie inovatoare, produse din carne de…

- Walmart a raportat, joi, veniturile ajustate in trimestrul al treilea, care au depasit estimarile Wall Street. Castigurile au fost amplificate de vanzarile puternice pe care compania le-a generat pe platforma sa de e-commerce, care au fost cu 50% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza si ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Chisinau, Lucy Joyce, au discutat astazi despre cooperarea bilaterala in domeniul militar in cadrul unei intrevederi desfasurate la Ministerul Apararii.

- In septembrie, lucrarile de infrastructura au inregistrat cel mai pronuntat declin, dar constructia de locuinte a crescut substantial. "Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 26% si la cladirile nerezidentiale cu 24,9%. Cresteri…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor, a raportat o crestere de 19% a traficului total de pasageri in primele zece luni, pana la 123.355 persoane, in timp ce numarul de miscari aeronave (aterizari si decolari) a urcat cu 40% fata…

- Cele mai dinamice companii din Transilvania au fost premiate ieri, la Cluj-Napoca, in cadrul Galei „Campioni in Business”, un program care promoveaza antreprenorii romani cu rezultate remarcabile in afaceri, inițiat și susținut de Enterprise Investors, BCR, PwC Romania și Asociația Triple Helix . …

- De asemenea, compania a obtinut venituri de 73,53 milioane lei, cu 61,88% mai mult decat in primele noua luni din anul precedent, cand erau in cuantum de 45,42 milioane de lei, potrivit Agerpres.