Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere in Caracal, susține ca a fost agresat de polițiști. Gheorghe Dinca a afirmat ca ar fi fost agresat de polițiști in cursul zilei de vineri, potrivit declarației pe care a facut-o marți avocatul sau, Bogdan Alexandru. „Din discutiile pe care le-am…

- Lawyer Alexandru Bogdan asserted that Gheorghe Dinca admitted on Sunday to his murder deeds in both 15-year-old Alexandra Macesanu case, and in the case of the 18-year-old girl Luiza Melencu who has disappeared in April 2019. "Deeds were admitted. It is about the facts already known. There…

- Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferita de cea a procurorilor. Gheorghe Dinca dezminte ca Alexandra Maceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a facut in ziua in care fata a fost ucisa.

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal a facut cateva dezvaluiri șocante in fața procurorilor. Astazi, la Tribunalul din Dolj, acesta a marturisit ca nu știe cine este Alexandra Maceșanu și, implicit, nu a luat-o niciodata la ocazie.

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…