- Anda Calin și Liviu Varciu debordeaza de fericire in ziua in care și-au creștinat fetița. Proaspeții parinți au facut primele declarații la ieșirea din biserica despre emoțiile pe care le-au simțit in aceasta zi speciala.

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, va deveni mama in curand, fiind insarcinata in cinci luni. Artista e vorbit in exclusivitate pentru "Rai Da' Buni" despre sarcina si despre nunta.

- Raluca și Denisa Tanase, surorile de la trupa Bambi, au facut declarații despre viața lor. Cele doua artiste au comentat despre nunta și copii. Surorile de la trupa Bambi, care locuiesc intr-o vila luxoasa , iși doresc sa se așeze la casa lor, sa se marite și sa aiba copii. Raluca și Denisa Tanase,…

- Liviu Varciu are o familie frumoasa și este o tata mandru de bebelușa sa! Acesta si partenera sa de viata, Anda Calin, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, chiar daca in presa au aparut zvonuri ca cei doi s-ar desparti.

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Stelian Ogica si-a vazut visul cu ochii! Fiica sa, Raluca s-a maritat cu fotbalistul Adrian Ropotan, dupa sase ani si jumatate de relatie. La marele eveniment au fost invitate peste 300 de invitatati, printre care politicieni, fotbalisti celebri si artisti. Nasii cuplului au fost Gabi Badalau si Claudia…

- Liviu Varciu se pregatește de botezul fetiței, care va avea loc in luna mai. Evenimentul va fi unul fastuos cu peste 400 de invitați, iar artistul și iubita lui vor ca totul sa iasa perfect. La petrecerea Anastasiei vor fi prezenți artiști de renume ce vor intreține atmosfera. Liviu Varciu traiește…

- Anda Calin este foarte fericita alaturi de Liviu Varciu caruia i-a daruit acum cinci luni o fetița superba. Totuși, ea nu-l poate uita pe primul barbat pe care l-a iubit, dar pe care l-a pierdut acum cațiva ani. Este vorba de tatal ei, care și-ar fi sarbatorit ziua de naștere in luna februarie. Din…

- Liviu Varciu a luat o decizie extrem de importanta legata de fiica lui cea mare, Carmina. Liviu Varciu are doua fete. Cea mare, Carmina, este fruct al relației pe care artistul a avut-o cu Amy Teiceanu . Liviu Varciu mai are o fetița, Anastasia, din relația pe care o are cu Anda Calin . Dupa ce fiica…

- Liviu Varciu a rupt tacerea, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora intre el si Amy Teiceanu, mama primei sale fiice, a avut loc un scandal monstru. Contactat de reporterii Spynews.ro, celebrul prezentator de televiziune a spus raspicat ca fata sa s-a intors la Arad pentru studii si ca…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Liviu Varciu iși dorește enorm de mult un fiu. Artistul este tatic de fete. Liviu Varciu are doua fete, una adolescenta, cealalta inca bebeluș. Carmina, fiica cea mare a artistului , este rezultat al relației pe care Livviu Varciu a avut-o cu o femeie pe nume Amy Teiceanu. Mezina lui Liviu Varciu, Anastasia…

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Iubita lui Liviu Varciu, Anda Calin, inca sufera dupa dispariția tatalui ei. Aceasta a scris un mesaj zguduitor despre parintele ei. Anda Calin este femeia care l-a facut tatic pentru a doua oara pe Liviu Varciu , in toamna anului trecut. Anda Calin, care este implicata in acte umanitare , și-a pierdut…

- Liviu Varciu este mai fericit ca niciodata, alaturi de fetița lui cea mica, dupa care este topit. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut , cand iubita sa, Anda Calin a adus pe lume o fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fata adolescenta, Carmina , din relația pe care a avut-o…

- Adelina Pestrițu a dat vestea cea mare intr-o zi de sarbatoare. De ziua ei, vedeta a anunțat ca traiește o extraordinara poveștea de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil, și ca a primit cel mai prețios dar: vor avea un copil.

- Muzicianul Tavi Clonda a oferit amanunte despre data cand vor avea loc nunta sa cu Gabriela Cristea, dar și botezul fetiței, Victoria. Muzicianul Tavi Clonda se poate declara un barbat fericit alaturi de soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea , dar și de fiica lor, Victoria, pe care…

- Oana Roman sustine ca Liviu Varciu s-a schimbat in bine dupa ce a devenit tata pentru a doua oara si ca a devenit mai responsabil. Artistul are o fetita cu Anda Calin. Micuta a venit pe lume anul trecut, in septembrie. „Nu l-as fi vazut niciodata sa devina asa de repede un tata atat de grijuliu. Este…

- Keo a asistat la nașterea fetiței sale, dupa cum a dezvaluit la o emisiune de televiziune. Keo are o relație de foarte mulți ani cu Misty . Cei doi au devenit parinți pentru prima oara in ultimele zile ale anului trecut, cand Misty a adus pe lume o fetița care a primit numele Arya . La emisiunea „Agentia…

- Anda Calin si-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat pe o retea de socializare o fotografie pe care a facut-o pe un pat de spital. Unul dintre mesajele pe care le-a primit imediat este: "Ce ai patit?", dar raspunsul se regasea in descrierea pe care iubita lui Liviu Varciu a scris-o in dreptul pozei facuta…

- Florin Salam a vorbit despre relatia cu Roxana Dobre, infidelitatile din cuplu, insa spune ca toate sunt trecatoare si se gandeste la nunta cu bruneta. Manelistul a marturisit ca-si doreste o nunta fastuoasa, la care sa aiba posibilitatea sa-si duca invitatii cu avionul la locatia evenimentului.

- De cand s-a intors din Asia, Liviu Varciu nu se mai dezlipeste de fiica lui cea mica, Anastasia. Devenit tatic pentru a doua oara, acesta se impica cat poate de mult in cresterea micutei si are grija sa ii acorde toata atentia sa.

- Cel mai celebru politist din Romania, Maria Godina si a cerut iubita in casatorie si anul viitor, au programat nunta. Invitatia la nunta lui Marian Godina este una extrem de originala si are legaturain mare parte cu locul de munca a acestuia. "Iubita mea mi a spus ca isi doreste niste invitatii de nunta…

- Dupa aproape trei luni de la nastere, Gabriela Cristea s-a hotarat si in privinta momentului in care isi va crestina fetita, pe Bella Victoria Margot. Pana acum, prezentatoarea a sarbatorit fiecare moment alaturi de fetita ei, iar acum a stabilit si perioada in care vrea sa faca botezul micutei.