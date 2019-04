În zileie de 22 și 23 iulie 2019 va avea loc cea de-a VII-a ediție a Maratonului „Pachamama Roșia Montană” In zilele de 22 și 23 iulie 2019, in Munții Apuseni, la Roșia Montana, se va desfașura cea de-a VII-a ediție a Maratonului Pachamama Roșia Montana, un eveniment care imbina pe langa partea sportiva și pe cea ecologica, pe cea cultural-artistica și pe cea sociala. In cadrul evenimentului, cei prezenți se vor putea bucura, pe langa concursul de alergare propriu-zis și de ateliere de creație pentru copii, concerte, dar și vizite la monumente naturale din zona. “Dragi alergatori, iata programul complet al Roșia Montana Marathon 2019! V-am pregatit un week-end cu multe activitați care sa va ofere multa… Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

