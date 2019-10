În weekend trecem la ora de iarnă. Duminică va fi ziua cea mai lungă a anului Trecerea la ora de iarna in 2019 se va face in acest weekend, in noaptea dintre sambata (26 octombrie) și duminica (27 octombrie). Ceasurile se vor da inapoi cu o ora, iar ora 4:00 va deveni ora 3:00, astfel ca vom dormi cu o ora in plus. Va fi cea mai lunga zi din an, cu 25 de ore. The post In weekend trecem la ora de iarna. Duminica va fi ziua cea mai lunga a anului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica trecem la ora de iarna. Ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Duminica va fi, practic, cea mai lunga zi a anului, avand 25 de ore. Trecerea la ora de iarna nu modifica mersul trenurilor. Garniturile care se vor afla in circulatie dupa…

- Aceasta ar putea fi ultima data cand romanii vor da ora inapoi, intrucat Comisia Europeana si-a propus ca de anul viitor sa se renunte la aceasta practica in UE. In țara noastra, decizia apartine Guvernului. Ca in fiecare an, ora se va schimba in ultima duminica din luna octombrie. Ora de iarna 2019…

- Trecem la ora de iarna sâmbata spre duminica, un motiv în plus de stres pentru organism, alaturi de schimbarile bruște ale vremii. Ceasurile vor fi date înapoi cu o ora și, ca sa ne adaptam schimbarii, avem nevoie de cel puțin doua saptamâni spun medicii. Din acest motiv…

- Ora de iarna 2019. Cand se schimba ora de iarna 2019. Cand se trece la ora de iarna 2019. Ora de iarna 2019 in Romania. In 2019 ar putea fi ultima data cand romanii vor da ora inapoi, in condițiile in care Comisia Europeana a decis sa se renunțe la schimbarea orei. Totuși, in Romania nu se știe inca…

- Ora de iarna este ora standard. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara si toamna. La ora de vara, ceasul se da inainte cu o ora (ora 3:00 devine ora 4:00), in timp ce la ora de iarna operațiunea e inversa, ceasurile se dau inapoi cu o ora…

- Atenție, romani! Se schimba ORA 2019: trecem la ora de iarna. Deși au existat multe controverse in ultima perioada in ceea ce privește trecerea la ora de iarna, in 2019, Romania va face in continuare aceasta schimbare. Așadar, in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea de 26 spre 27…

- Trecerea la ora de iarna are loc in noaptea de sambata spre duminica, 26 spre 27 octombrie. La aceasta data, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar somnul va fi mai lung cu 60 de minute. Ora de iarna este numita astfel prin contrast cu ora de vara, al carei scop este folosirea din plin, cat mai mult timp…

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la…