In vizita la Vox Technology Park din Timisoara: o cladire de spatii de birouri "cool" cu desene graffiti, croita pentru generatiile Y si Z

- Dezvoltatorul imobiliar timisorean Werk Property Group, controlat de omul de afaceri Virgil Tornoreanu si de investitorul turc Ruhat Kemaloglu, investeste 14 de milioane de euro in constructia unui ansamblu rezidential format din 120 de locuinte, care va fi livrat la finalul anului 2019. …

- Piața soluțiilor de birouri va inregistra o creștere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania, companie activa in servicii integrate pentru spații de birou, design, lucrari de fitout, management de proiect, mobilier, mocheta și servicii de relocare.…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a-si premia profesorii care ii inspira pana in data de 25 martie 2018, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, ce se va desfasura anul acesta la Timisoara in data de 18 mai, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Ligii Studentilor…

- Compania de consultanta imobiliara Colliers International a fost desemnata de catre Werk Property Group sa ofere servicii de property management pentru proiectul de birouri Vox Technology Park din Timisoara. Astfel, portofoliul de birouri administrat...

- Investitie colosala pentru Romania. Un gigant lanseaza un proiect de proportii, afacere in care se va pompa aproape un miliard de lei.Compania da o adevarata lovitura pe piata. Mega-proiectul este unul de proportii si va fi rivaliza cu marile constructii din Europa Occidentala. Mutarea…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a PIB in anul 2017, fata de anul anterior. In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007. Comisarii…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- Consiliul Judetean Timis, institutia care administreaza Stadionul "Dan Paltinisanu" din Timisoara, isi propune sa demoleze actuala arena si sa constuiasca alta noua, cel mai probabil din fonduri proprii, aceasta deoarece Compania Nationala de Investitii nu este dispusa sa aloce fonduri pentru o astfel…

- Proiectul mixt Openville Timișoara reprezinta o investiție in valoare de peste 220 milioane de euro, realizata de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Prima etapa de dezvoltare va fi inaugurata in trimestrul patru al anului 2018 și include: 100.000 mp de birouri clasa A sub brandul United…

- Fețe prietenoase, in spații cu multa lumina, in care toți socializeaza și pare ca munca este distractiva. Așa ar arata, probabil, pentru mulți, spațiul ideal de munca. Acum, acest lucru nu e doar desprins din filme, ci cat se poate de real, la Timișoara, in cea mai noua cladire de birouri inaugurata…

- Toti ochii din piata muncii sunt indreptati catre tinerii din generatiile X si Y, astfel ca seniorii pica pe planul doi. In cautarea de lideri, marile companii se focuseaza si pe generatiile de 40 de ani si peste 40 de ani. Despre recrutarea seniorilor si cum ajunge un lider sa comunice bine cu toate…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Globalworth Real Estate Investments, dezvoltator cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro in active imobiliare in Romania, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Capitalei si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de spatii de birouri.…

- Evenimentul este programat joi, in 8 martie, de la ora 21.30, la The`80 Pub, și este prezentat de organizatori ca fiind ”un regal al muzicii folk intr-un concert cu piese incarcate de emotie”. Recunoscut drept unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, Emeric Imre a debutat la Cenaclul…

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- Timișoara trebuie sa aiba o cladire care sa aiba acest nume in anul 2021, cand poarta titlul de Capitala Culturala Europeana. Anul acesta, reprezentanții primariei trebuie sa decida daca se incepe construirea unei cladiri de la zero sau centrul va fi amenajat intr-o cladire existenta deja.…

- Volumul de investitii pe piata de birouri ar putea creste anul acesta la 500 milioane euro, de la 160 milioane euro in 2017, in conditiile in care 2018 este un an de cotitura in acest segment, proiectele care sunt in pipeline pentru perioada urmatoare incluzand centre de birouri cu o suprafata medie…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Decizia a fost adoptata intr-o ședința a Consiliului de administrație. Sacara lucreaza la Poșta Romana din martie 1996 și este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport din Cluj Napoca, unde, in 1997, a obținut dubla specializare, de profesor de sport și antrenor de baschet, potrivit datelor…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Compania Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu, va finaliza in acest an o noua cladire de birouri in Timisoara, de 19.000 mp, si va incepe lucrarile la un alt centru, de 50.000 mp, in conditiile in care dezvoltatorul avea la finele anului trecut un portofoliu de 10 cladiri de birouri,…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au depistat in zona de competenta 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineata, in jurul orei…

- De la inginerie, la bucatarie e doar un pas - o dovedeste o tanara, absolventa a Universitatii Politehnica Timisoara. Alexandra Lazea a lasat deoparte sansa unei cariere intr-o multinationala, de exemplu, si a ales sa deschida un bistro in care se gatesc doar omlete. Este primul restaurant cu acest…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Supermicro, lider de piata în dezvoltarea de produse si tehnologii de înalta performanta pentru servere, stocare, retelistica si management, anunta evolutia procesului de dezvoltare a unor solutii pentru bresele de securitate Meltdown si Spectre. Industria IT este afectata de câteva…

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- Investitorii au planuri mari anul acesta si mizeaza pe dorinta romanilor de a-si cheltui salariile crescute din ultimele luni pe imbracaminte si distractie. Extind centrele comerciale cu noi spatii de distractie si planuiesc altele in orasele mari din tara. Doar anul acesta, au planuri pentru constructia…

- Mulberry Development, companie de dezvoltare imobiliara fondata de antreprenorul Ovidiu Sandor, a incheiat un contract de inchiriere in cadrul proiectului ISHO din Timisoara cu KPMG, de unde furnizorul de servicii de consultanta va deservi principalii clienti din regiune. 0 0 0 0 0 0

- Cat caștiga socrul lui Ștefan Banica Jr. Florin Pirva, tatal Laviniei, este functionar public si are un venit anual de 30.022 lei, potrivit declarației de avere publicata pe site-ul institutiei. Conform declaratiei de avere semnata in iunie 2017, si publicata pe site-ul institutiei, barbatul are un…

- Pregatirile au inceput de multa vreme și asta o dovedește bugetul pentru domeniul cultural distribuit de primarie, care s-a triplat in ultimii șase ani. Un alt pas foarte important il dovedește adoptarea strategiei culturale pe termen lung a orașului (2014-2024). Cei implicați au fost nevoiți sa…