În vizită în China, preşedintele Germaniei îi atenţionează pe oamenii de afaceri în legătură cu riscul supravegherii Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a ridicat joi intrebari sensibile despre noile tehnologii si supravegherea in a doua zi a vizitei sale de stat in China, relateaza dpa.



"Ne face inteligenta artificiala viata mai buna si mai confortabila sau ne face sa fim superfluu?", a spus Steinmeier la un eveniment intitulat ''Academia de Robotica'' din orasul chinez Foshan.



Steinmeier a discutat de asemenea implicatiile tehnologice ale masinilor fara sofer, intreband daca nu cumva "cantitatile uriase de date adunate in acest proces" nu duc la intensificarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

