- Andrei Caramitru, consilier al presedintelui USR Dan Barna, precizeaza ca in prezent avem circa 200.000 de actuali si fosti bugetari, care primesc in acelasi timp si pensii speciale uriase si salarii mari, care-si tin aproape si amantele, rudele, soferii, aducand statului o gaura de circa 20 de miliarde…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si avere nejustificata in cazul a 19 fosti si actuali alesi locali, se arata intr-un comunicat de...

- Așa cum scrisesem in avancronica ultimului meci din etapa a XXV-a a campionatului Ligii a II-a de fotbal, cel de la Ploiești, dintre Petrolul și Energeticianul, antrenorul principal al Petrolului, Mugurel Cornațeanu, avea sa foloseasca un prim „11”, din care, fara falsa modestie, am ghicit 10 dintre…

- In zi de sarbatoare, jucatorii Petrolului invita fanele echipei ploiestene, deloc putine la numar, in Winmarkt Omnia. Astazi, dupa antrenamentul de dimineata, in jurul orelor 13,00, “lupi galbeni” vor imparti flori si mici suveniruri doamnelor si domnisoarelor pe care le vor intalni, intr-o actiune…

- Sapte cetateni moldoveni au fost retinuti pe teritoriul Republicii Moldova pentru dirijarea activitatii unui grup suspectat de trafic de droguri, de tip hasis, din Spania in Federatia Rusa.

- Miercuri, 30 ianuarie 2019, pe terenul principal al complexului sportiv Fanatic Tour, din stațiunea turca Lara, FC Petrolul Ploiești a disputat primul meci-test din pauza competiționala de iarna, dupa ce acela cu Petrolistul Boldești, de sambata, 26 ianuarie, a fost anulat din cauza condițiilor meteorologice…

- Scriam, ieri, ca petrolistul Paul Antoche li s-a alaturat, la Farul Constanța, altor doi foști coechipieri de la Ploiești, Georgian Paun – legitimat din vara la trupa „marinarilor” – și Raul Avram, ramas liber de contract, iarna asta, dupa desparțirea de Dacia Unirea Braila. Dar, nu numai lui Petre…