- Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit ESA."Cu trei-patru zile inainte putem afla ziua exacta si, in aceiasi zi, putem determina momentul exact intr-un interval de cateva ore", a declarat…

- Parti din fosta statie spatiala dezafectata Tiangong-1 vor cadea pe Pamant in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. Calendarul pentru intrarea probabila in atmosfera a unor bucati din statia spatiala chineza este perioada 30 martie - 6 aprilie, potrivit…

- In ce orașe s-ar putea prabuși stația spațiala Tiangong-1. Ieșita de sub control, stația spațiala chinezeasca Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un numar mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arata cercetatorii.

- In ce orașe s-ar putea prabuși stația spațiala Tiangong-1. Ieșita de sub control, stația spațiala chinezeasca Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un numar mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arata cercetatorii. Potrivi Daily Mail , Tiangong-1 se…

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- Sibiu Rally Romania a ramas, dupa ediția spectaculoasa din 2017, in calendarul Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice (FIVA), alauturi de cele mai prestigioase competiții de mașini istorice din lume. In același timp, etapa de la Sibiu face parte și din calendarul Campionatului de Raliuri de…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Theodora Golf Club, cel mai mare club de golf din Romania, anunța calendarul competițional pe 2018. Sezonul competițional va incepe la 28 aprilie, odata cu inaugurarea oficiala a terenului de golf și ediția aniversara a Cupei Transavia: ediția a X-a. Clubul de golf va organiza in acest an peste 20 de…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Guinness®, berea stout numarul 1 in lume, da startul distracției de St. Patrick’s Day. St. Patrick’s Day, sarbatoarea care aduce impreuna peste 70 de milioane de oameni din intreaga lume, este ziua naționala a Irlandei și este sarbatorita in mai multe țari din lume decat oricare alta zi naționala. Originata…

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Ziua Internationala a Femeii | 8 Martie, ziua in care femeile luptau pentru niste drepturi Ziua de 8 Martie este cunoscuta in intreaga lume ca sarbatoarea internaționala a femeii si coincide, ca perioada din an, cu un nou inceput, insa semnificatiile acestei zile sunt legate si de lupta femeilor pentru…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- Primarul Constantin Toma efectueaza in aceasta perioada mai multe vizite de lucru in diferite tari din Europa. Astfel edilul vrea sa imprumute idei pe care sa le puna in practica și la Buzau. Timp de o saptamana edilul a fost la Viena, iar zilele acestea se afla in Estonia. “Incepand de ieri 5 martie…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- Sonda de cercetare Trace Gas Orbiter (TGO) din cadrul misiunii europeano-rusa ExoMars a incheiat o manevra complexa de franare in atmosfera superioara a planetei Marte si este gata pentru inceperea culegerii de date stiintifice, a anuntat Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. …

- Sunt șase luni de cand teroarea a pus stapanire pe unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa. In urma cu jumatate de ani, Barcelona era ținta unui atentat terorist care indolia intreg continentul. 14 oameni au murit și aproximativ 120 au fost raniți, dupa ce o duba a intrat in mulțime, pe cunoscutul…

- Fosta șefa de Cabinet a lui Liviu Dragnea și martora in dosarul Referendumului, Iuliana Mihaela Zubuian, a fost numita pe aceeași poziție de șefa de Cabinet, in Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu…

- Topirea gheturilor din Groenlanda si Antarctica va avea urmari dramatice. Oamenii de știința prezic acum ca acest lucru ar putea intampla „in timpul vieții noastre”, iar asta ar insemna inundații masive.Ar urma sa fie inundate ori chiar sa dispara de pe fata pamantului metropole precum…

- Antrenorul CFR Cluj: Erau niste baieti in spatele meu care m-au injurat tot meciul Pentru antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, derby-ul de sambata cu FCSB, de pe Arena Nationala, nu a fost special doar in masura in care a intalnit principala contracandidata la titlu, ci si pentru ca a insemnat revederea…

- Bursele europene au pus miercuri capat unui sir de sapte zile consecutive de pierderi, investitorii fiind incurajati de revenirea bursei de pe Wall Street si diminuarea volatilitatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Toate sectoarele din Europa au revenit în teritoriul pozitiv, ceea ce…

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Eclipsa de luna din 31 ianuarie este prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani. Fenomenul inedit se va produce cel mai probabil in 2028, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va…

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- Tendinta de incalzire a planetei este continua, iar temperatura medie in 2017 a fost cu 0,9 grade Celsius mai ridicata decat media perioadei de referinta, 1951 - 1980, au descoperit cercetatorii de la Goddard Institute for Space Studies (GISS) al NASA din New York, potrivit News.ro. Intr-o…

- Fosta vedeta a fotbalului brazilian Ronaldinho Gaucho se pregateste sa se retraga din activitatea sportiva la varsta de 37 de ani, a anuntat, marti, fratele sau, Roberto Assis, care ii este si agent, pentru cotidianul O Globo, citat de AFP. "El se opreste. Iar pentru turneul sau de adio,…

- Lampile in stil antic, care devin rapid o necesitate de design pentru barurile retro, restaurante si unele locuinte din New York pana in Londra, ajuta la salvarea Pamantului si recent s-a descoperit ca pot satisfice nevoia umana pentru o lumina naturala si calda, relateaza Bloomberg. Becurile…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia Ucraina – Insulele Feroe 30-22 ACTUALIZARE 11 ianuarie, 20.00. A inceput meciul. 200 de romani sunt in sala din Bolzano.…

- Dupa tensiunile de anul trecut dintre Turcia si Europa, acum se poate vedea vointa ambelor parti de a imbunatati relatiile. Ca si Turcia, si cele mai importante tarile ale Europei au constientizat, in ciuda neintelegerilor existente, ca au importante interese comune si ca nu isi permit luxul de a se…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- Sonda spatiala Juno era la o distanta putin mai mare decat diametrul Pamantului de Jupiter cand a realizat aceasta fotografie uimitoare a tumultuoasei atmosfere de pe cea mai mare planeta a sistemului nostru solar, scrie Nasa pe site-ul propriu.

- O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est a Statelor Unite, in mai multe state fiind emise avertismente. De exemplu, in New York se așteapta sa se depuna un strat de zapada de 15 centimetri. Furtuna este numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba".

- Fanii l-au nenorocit pe un fotbalist al rivalei. Opt luni pe tușa din pricina unei batai intr-o discoteca. Fotbalul naște multe pasiuni, dar, de multe ori acestea se transforma in adevarate acte nenunești, la limita penalului. Un astfel de caz s-a petrecut in Brazilia, unde un fotbalist de la Fluminense…

- • A spus „ DA” la -30 de grade in Montreal! FOTO A plecat pentru a sarbatori minivacanța de iarna și Revelionul la New York si in Montreal, dar nici prin gand nu i-a trecut ca se va intoarce acasa cu inelul de logodna pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1, targujianca Alexandra Badoi, a dat…

- Prima eclipsa de Luna Albastra din ultimii 150 de ani va avea loc luna aceasta pe data de 31 ianuarie și va fi vazuta puțin și din Romania, anunța Space.com. Eclipsa de luna de pe 31 ianuarie va fi prima dintre cele doua care se vor produce in cursul anului 2018 și este speciala deoarece va avea loc…

- A plecat in vacanta la New York si Montreal, dar nu stia ca va veni cu inelul pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1 a dat televiziunea pe muzica trance – o pasiune mai veche a sa – si, de un an incoace, se concentreaza pe cariera sa ca solista si colaboratoare a unor mari DJ. Anul Nou a prins-o la Montreal,…

- Primul an al primei administratii Trump, precum si alegerile cruciale din Europa au marcat anul revenirii puterii Occidentului. Dupa ce lumea clasica, dominata de globalizare pe baza paradigmelor proprii democratiilor liberale, s-a transformat si nu s-a adaptat in timpul mandatelor Obama,…

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei Astrobiology, informeaza Space.com.…

- La Betleem, orasul Nasterii Mantuitorului, se fac ultimele pregatiri pentru slujba de Craciun din aceasta seara. Au fost luate masuri drastice de securitate, din cauza protestelor palestiniene, declansate de decizia administratiei americane de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Start-up Nation la Cluj. Antreprenorii: sunt intarzieri, ministrul: totul e conform programului Banca Transilvania (BT) Cluj a aprobat pana acum cele mai multe credite punte in cadrul programului de stimulare a antreprenorilor Start-up Nation, urmata de Banca Comerciala Romana și de CEC Bank.…