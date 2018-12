Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control in trafic, politistii din Abrud si Bucium au confiscat 18 metri cubi de material lemnos. Datele trecute in documentele de insotire ale lemnului nu corespundeau cu realitatea. La data de 29 noiembrie 2018, in jurul orei 18.00, politistii din Abrud, in timp ce actionau impreuna cu…

- Joi, 29 noiembrie 2018, in jurul orei 18.00, politistii din Abrud, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie Bucium pentru combaterea transporturilor ilegale de material lemnos, au oprit, pentru control, un camion condus de un barbat de 43 de ani, din judetul Maramures, care era…

- In urma unor controale efectuate la o societate comerciala si la o persoana fizica autorizata in exploatarea de material lemnos, din comuna Lupsa, politistii specializati in combaterea delictelor silvice au confiscat 234 de metri cubi de material lemnos. Controalele vor continua. La data de 28 noiembrie…

- Polițiștii clujeni au confiscat material lemnos de peste 5.000 de lei, dupa ce au oprit pe strada un șofer pentur control.”La data de 25 octombrie a.c., în jurul orei 20:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Post Poliție Comunal Maguri-Racatau au…

- In urma unui control la o societate de prelucrare a materialului lemnos din Sebes, politistii Serviciului de Ordine Publica din IPJ Alba au confiscat 38 de metri cubi de material lemnos pentru care reprezentantii societații nu au putut prezenta documente legale. In perioada 1 – 16 octombrie 2018, politistii…

- In urma unui control la o societate de prelucrare a materialului lemnos, politistii din Bistra au confiscat 19,6 metri cubi de material lemnos pentru care reprezentantii societații nu au putut prezenta documente legale. La data de 4 octombrie 2018, politistii Postul de Poliție Bistra impreuna cu reprezentanti…

- Politistii din Cugir au indisponibilizat un autoturism ale carei serii de sasiu se pare ca au fost falsificate. Acesta a fost descoperit cu ocazia unui control in trafic. Fata de barbatul ce-l conducea a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals. La data de 03 octombrie 2018, politistii din…

- La data de 17 septembrie 2018, politistii Postul de Poliție Bistra impreuna cu reprezentanti ai Ocolului Silvic Valea Arieșului Cimpeni, au efectuat un control la o societate comerciala ce prelucreaza material lemnos, cu punct de lucru in comuna Bistra. In urma verificarilor efectuate, politistii au…