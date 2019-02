Omenirea produce cantitați uriașe de deșeuri, iar soluțiile existente pentru a scapa de ele vin cu un preț. Gropile de gunoi polueaza aerul, apa și solul, iar incinerarea deșeurilor poate genera, de asemenea, emisii de poluanți ai aerului. Și atunci, ce e de facut? Raspunsul este simplu. Sa reciclam mai mult. Teoria suna bine, dar in Romania uneori practica este greu de pus… in practica. Am fost recent la o stație de colectare și sortare a deșeurilor. Gabriel Ceachir, administratorul firmei, ne-a spus lucruri interesante despre mecanismul de funcționare a afacerilor cu deșeuri și despre legislația…