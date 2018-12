In Ucraina a expirat legea martiala

Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a expirat miercuri.



La inceputul acestei luni, Porosenko afirma ca nu intentioneaza sa prelungeasca legea martiala, prevazuta initial pentru o luna, cu exceptia cazului in care are loc un atac la scara larga din partea Rusiei, transmite Reuters.



Navele ucrainene au fost confiscate in stramtoarea Kerci, dintre peninsula ucraineana Crimeea anexata de catre Moscova si Rusia, care…