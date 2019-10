Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de boli pulmonare legata de utilizarea tigarilor electronice continua in Statele Unite, au declarat joi autoritatile federale din domeniul sanatatii, in timp ce autoritatile din Los Angeles intentioneaza sa interzica tigarile electronice cu arome, relateaza vineri

- Camionul a fost oprit la un punct de control al migratiei instituit de Secretariatul de Securitate si Protectie a Cetatenilor (SSPC) la km 43,8 al drumului dintre Villahermosa (Tabasco) si Coatzacoalcos (Veracruz), a semnalat intr-un comunicat SSPC. Autoritatile au inspectat camionul de marfa…

- Protestul a avut loc in Hendaye, un oraș aflat langa Biarritz, in apropierea graniței Franței cu Spania. Protestatarii au manifestat impotriva politicilor promovate de liderii G7 in domeniul economic sau al climei. „Liderii capitaliști se afla aici și trebuie sa le aratam ca lupta continua”,…

- Un barbat din județul Arad este cercetat penal dupa ce a harțuit femei pe Facebook și a urmarit cu mașina doua adolescente. Suspectul are 49 de ani și le-a supravegheat locuința celor doua adolescente.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, amenința din nou ca Turcia va lansa o operațiune militara împotriva forțelor kurde, la est de Eufrat, în Siria. Statele Unite se pronunța împotriva acestor acțiuni și, ca urmare, o delegație formata din reprezentanți ai Pentagonului a sosit…

- Coreea de Nord a lansat marți dimineața doua proiectile despre care se crede ca erau rachete balistice cu raza scurta de acțiune, au anunțat autoritațile militare de la Seul, citate de agenția de știri Yonhap, scrie Mediafax. Proiectilele, care au fost lansate marți dimineața din provincia Hwanghae…

- Sorina, fetita din judetul Mehedinti adoptata de o familie de români stabilita în Statele Unite, nu poate înca parasi tara, pentru ca autoritatile tergiverseaza eliberarea pasaportului.