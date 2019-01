Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ne da mari batai de cap in ultima perioada, insa este probabil ca aceasta sa poata lua chiar o turnura periculoasa! Maria Gheorghiu lanseaza un nou avertisment ingrijorator, in care vorbește despre o furtuna cumplita. Maria Ghiorghiu, așa-zisa clarvazatoare despre care se spune ca a prezis incendiul…

- Cutremur devastator in Romania! \”Lustra se desprindea de plafon” Maria Ghiorghiu sustine ca va avea loc un cutremur mare. Celebra clarvazatoare a facut apel sa ne rugam cu totii pentru a fi feriti de o tragedie de proportii. „Dragii mei, in aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, desi eram…

- Maria Ghiorghiu, celebra prezicatoare, atrage atentia ca o noua tragedie bate la usa. Cunoscuta pentru faptul ca a prezis tragedia din clubul Colectiv, Maria Ghiorghiu a avut o noua viziune in care un cartier de blocuri este in pericol din cauza alunecarilor de teren. "In aceasta dimineata, treaza…

- Maria Ghiorghiu, celebra clarvazatoare care a prezis tragedia din Colectiv, sustine ca numarul despre care a scris pe blogul ei personal i s-a aratat de doua ori consecutiv, semn ca ceva cu adevarat important urmeaza sa se intample, scrie huff.ro. Citeste si Maria Ghiorghiu, previziuni despre…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis incendiul din Colectiv face, din nou, o previziune ingrijoratoare. Femeia a scris pe blogul sau ca omenirea ar putea fi lovita de o noua tragedie, iar țara noastra este și ea vizata.

- Maria Ghiorghiu previziuni 2018. Celebra prezicatoare a incendiului de la Colectiv, face o noua profeție infioratoare. Aceasta a vazut un tren in flacari, mulți pasageri cazand victime flacarilor. Iata ce a postat Maria Ghiorghiu pe blog. "Deși era și eu in tren și mai aveam puțin pana la…

- Maria Ghiorghiu, cea care a prezis incendiul din Colectiv, a vorbit despre viitorul Elenei Udrea și al fetiței sale. Celebra prezicatoare a facut o postare pe rețelele de socializare și a marturisit ce crede despre viitorul fostei blonde de la Cotroceni.„Elena Udrea a fost din nou arestata,…

- Urmeaza o perioada sumbra pentru Romania dupa referendumul pentru redefinirea familiei. Cel puțin asta susține Maria Ghiorghiu, cea despre care se spune ca a prezis tragedia din clubul Colectiv.