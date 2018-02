Stiri pe aceeasi tema

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Avioane turcesti au atacat luni 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters. Doua lovituri aeriene au fost intreprinse luni in regiunile Asos/Qandil, Zap, Avasin/Basyan…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Voluntari din state occidentale participa alaturi de insurgentii kurzi sirieni la luptele împotriva fortelor armate turce în regiunea Afrin, a declarat un oficial din cadrul gruparii Fortele Democratice Siriene (SDF), o alianta de militii kurde si arabe,

- „Ramura de maslin” sau Turcia contra Statelor Unite in nordul Siriei Intervenția Turciei in Siria divide inca o data Occidentu. Principalul beneficiar este Rusia, care iși vede influența crescand in regiune și in relațiile cu Turcia. Puncte cheie: Operatiunea militara „Ramura de maslin",…

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Un soldat turc a fost ucis luni in Siria, prima victima de partea turca inregistrata in cea ce-a treia zi a ofensivei Ankarei contra luptatorilor kurzi din nordul Siriei, a anuntat armata, citata de AFP. "Unul dintre soldatii nostri eroici a murit ca martir in timpul confruntarilor" cu…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.'Loviturile…

- Sute de persoane au manifestat luni in Nicosia de Nord, unele dintre ele atacand sediul unui ziar cipriot turc care a criticat ofensiva Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria.Aproximativ 500 de persoane, unele purtand steaguri ale Turciei, s-au adunat in fata sediului ziarului Afrika…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Operațiunea militara a Turciei in cea mai liniștita regiune siriana – Afrin – putea incepe doar cu consimțamantul tacit al Rusiei, sustine publicatia rusa Nezavisimaia gazeta (NG). In ajunul loviturilor aeriene masive ale fortelor armate turcești, in urma carora si-au pierdut viața atat militari cat…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit rtv.net.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat, duminica, faptul ca operatiunea militara din provincia siriana Afrin va fi incheiata "in foarte scurt timp", relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Yildirim a spus ca scopul este de a stabili o „zona sigura" pe o suprafata de 30 de kilometri pe teritoriul Siriei. Turcia a inceput operatiunea impotriva militiei kurde YPG sambata, cu atacuri aeriene in regiunea Afrin. Aceasta operatiune a Turciei risca cresterea tensiunilor cu Statele Unite ale Americii,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara în nordul Siriei împotriva unei militii kurde va fi încheiata ''în foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom încheia…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat…

- Ministerul de externe de la Damasc a condamnat sambata ofensiva Turciei impotriva kurzilor din Afrin, in nordul Siriei, si a dezmintit afirmatiile guvernului de la Ankara potrivit carora autoritatile siriene au fost informate inaintea atacului. Siria a cerut comunitatii internationale sa opreasca…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Numarul de civili ucisi in Siria si Irak de coalitia antijihadista condusa de SUA s-a triplat in 2017 din cauza atacurilor lansate impotriva centrelor urbane populate aflate in mainile gruparii Stat Islamic (SI), potrivit organizatiei neguvernamentale Airwars, informeaza vineri AFP. In…

- Grupul insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG) a transmis ca armata turca a lansat aproximativ 70 de obuze de artilerie spre localitati kurde din regiunea Afrin. Administratia Recep Tayyip Erdogan a confirmat inceperea operatiunii militare asupra regiunii siriene Afrin. "Operatiunea…

- Un numar de 68 de civili au fost ucisi numai intr-o singura zi in aceasta saptamana in lovituri aeriene care au avut loc in Yemen, tara ravasita de razboi, a indicat joi intr-un raport Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), relateaza din Cairo agentia DPA.Potrivit…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua. Politia…

- Autoritațile irakiene au anunțat ca au spanzurat, intr-o execuție in masa, 38 de militanți jihadiști condamnați pentru infracțiuni de terorism, scrie BBC News. Ministerul justiției a declarat ca toți erau membri ai așa-numitului stat islamic (IS). Pedepsele cu moartea au fost puse in practica intr-o…

- Fostul ministru american al apararii Robert Gates a afirmat marti ca s-ar putea ca in 2018 sa aiba loc ”un razboi total” intre Israel si militia siita libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, relateaza agentia Xinhua. Gates a facut declaratia respectiva in Dubai, in cadrul summitului anual al Forumului…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- Un numar de 139 de militanti inarmati au fost ucisi si alti 29 au fost raniti in cursul unor operatiuni ale fortelor afgane in ultimele 24 de ore in diferite zone din tara, a indicat Ministerul afgan al Apararii joi intr-un comunicat, citat de agentia Xinhua. ''Fortele de securitate si de aparare…

- Aproximativ 300 de femei si copii ai unor jihadisti straini capturati la Mosul, fosta capitala irakiana a gruparii Stat Islamic (SI), au fost transferati din nordul Irakului catre Bagdad, ''in vederea expulzarii catre tara lor'', a indicat un responsabil pentru AFP, scrie agerpres.ro. ''Este…

- Irakul a cucerit vineri, in cateva ore, ultima localitate controlata de gruparea Stat Islamic (SI) pe teritoriul sau, Rawa, o noua infrangere pentru organizatia jihadista care nu mai controleaza acum decat cateva zone desertice la granita siriana, scrie AFP.

- Politia turca a arestat vineri alte 93 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI) la Istanbul si in provincia Adana (sud), potrivit media locale, citate de agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Toti suspectii sunt cetateni straini. Dintre ei, 82 au fost retinuti in cursul…

- Armata siriana a anuntat vineri ca a preluat controlul total asupra orasului Deir Ezzor (estul tarii), ultimul mare centru urban in care gruparea jihadista Stat Islamic era inca prezenta, potrivit televiziunii de stat siriene, citate de AFP.