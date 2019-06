În tot judetul începe marea nebunie a colectãrii selective a deseurilor! NU E DE JOACA… Prima zi a lunii iulie aduce in atentie o problema care nu a fost indeajuns mediatizata sau pentru care autoritatile locale din judetul Vaslui nu au depus destule eforturi. Conform ordonantei 74, care modifica Legea 211, incepand cu 1 iulie 2019 toti romanii vor trebui sa adune deseurile selectiv, pe patru [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IMIXTIUNE… Nemultumita ca populatia rurala din mai multe judete din tara nu constientizeaza importanta votului, Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania pune la bataie 25.000 de dolari pentru ca un ONG sa organizeze un program de educatie civica in acest sens. Grupul tinta al acestui program…

- Tone de deșeuri au fost adunate de viituri in ultimele zile de pe Valea Racovei, la nord de acumularea Pușcași. Aruncate de populație in rapele din satele situate in zona de nord-vest a județului, gunoaiele s-au adunat in barajul care alimenteaza cu apa bruta municipiul Vaslui. Pana acum, nici o autoritate…

- UPDATE! Cantitațile mari de apa continua sa creeze probleme. In zona municpiului Vaslui a plouat cu 47 l/m2. In Zona Industriala, locuințele sociale au fost inundate. Apa atinge 30-40cm. De asemenea, puhoaiele au inundat și DN 2F, care face legatura cu județul Bacau. In zona se circula cu dificultate…

- ULTIMA ORA… O ploaie rapida, cu gheata, a lovit, in urma cu cateva minute, municipiul Vaslui, mai ales in zona Garii. In imagini se poate vedea marimea ghetii cazute. Nu a fost singura ploaie cu gheata care a lovit judetul Vaslui, chiar in timpul vizitei ministrului Agriculturii Petre Daea, o ploaie…

- INTRUNIRE…Sedinta CJ Vaslui s-a tinut la Spitalul Judetean de Urgenta, pentru a trece in revista realizarile si investitiile unitatii medicale. SEDINTA INCINSA… Sedinta de indata a CJ Vaslui, a avut loc ieri dupa-amiaza, pentru aprobarea cifrelor de investitii ale viitorului ambulatoriu de specialitate…

- HAI CU BANU’!… Seful PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botosani ca Guvernul va aproba “cat de curand”, prin ordonanta de urgenta, un program de sprijin pentru nord-estul tarii. Mai exact, Guvernul va acorda cate 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatatirea conditiilor de locuire…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, va ajunge vineri in judetul Vaslui, la Husi. Vizita sa nu a fost anuntata oficial. Nici pe pagina oficiala a ambasadei SUA, nici pe Facebook nu este facut public programul de lucru. Conform unor surse, ambasadorul va ajunge in mai multe localitati din judetul Vaslui, insa…

- Ieri, 2 aprilie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Zlatna i-au identificat pe doi barbați, de 43 si 48 de ani, ambii din judetul Vaslui, ca persoane banuite de savarșirea unui furt de combustibil, fapta in legatura cu care politistii au fost sesizati la data de 26…