- In chiar ziua in a carei dimineata clopotele bisericilor și-au risipit glasul argintat și peste dealurile ce inconjoara, ca un brau inca verde, comuna Sangeru, de la granita Prahovei cu Buzaul, vestind marea sarbatoare a „Adormirii Maicii Domnului”, lumina inserarii a insotit inaltatoarele sonoritati…

- Giorgiana Radu, AMPress Joi, 15 august, cu incepere de la orele 17,00, in curțile Muzeului Pietrei din Sangeru, are loc Concertul Verii, cu violonistul Alexandru Tomescu, care va canta la vioara Stradivarius din repertoriul clasic. Va fi un eveniment cultural de excepție, in legatura cu care vom reveni…

- Postul Adormirii Maicii Domnului, desi are doar doua saptamani, poate fi comparat ca asprime si randuiala cu Postul Mare, care ne pregateste pentru intampinarea Pastilor. Asemenea praznicului Adormirii Maicii Domnului, acest post este mai nou in comparatie cu celelalte, care dateaza din primele ...

- Dupa o pauza de trei ani, Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau a reintrodus zborurile „de vacanța” de tip charter. „Doi mari operatori de pe piața turistica din Romania, Christian Tour și Palarela 45, au venit cu oferte catre cea mai cautata destinație de concedii de vara: Antalya – Turcia.…

- "Ai plecat mult prea devreme, ne-ai lasat,nu ai mai putut. Drum lin spre cer inger frumos, Nu te vom uita niciodata. Te iubim / Dumnezeu sa te ierte, suflet frumos / Preda Constantin a plecat de la noi sus la ingeri. S-a incercat totul, ne pare atat de rau! Dumnezeu sa te odihneasca acolo sus!",…