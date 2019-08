In toiul noptii, tentativa de suicid in Tulcea (galerie video)

Stiri pe aceeasi tema

- Situatii de a dreptul incredibile au loc pe litoralul romanesc.Una dintre ele a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 03.00, la Costinesti.Acolo, potrivit uni apelant care a sunat la ISU Dobrogea Constanta, prin telefonul de urgenta, a fost inregistrat un accident cel putin bizar.Acesta cerea ajutorul…

- In cursul zilei de azi, un incendiu s a produs la un restaurant situat la intersectia strazii Nerva Traian cu Octavian Goga, arzand aproximativ 20 mp.In urma incendiului izbucnit, se pare ca au ars mase plastice, lemn, electrocasnice. Persoanele din interior au iesit pana la sosirea echipelor ISU, nu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Jijila judetul Constanta. Potrivit ISU Delta, salvatorii Sectiei de pompieri Macin intervin in localitatea Jijila pentru limitarea efectelor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in municipiul Tulcea. Potrivit ISU Delta salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit la sistemul de ventilatie si la acoperisul unui fast food de pe strada Dobrila Eugeniu…

- Bacaul de Mijloc, Nicolae Balcescu, Julița, Bata, Varadia de Mureș și Gura Vaii sunt satele in care a fost nevoie de intervenția pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența. „In data de 06 iunie 2019, incepand cu ora 8 și pana…

- Ploile torențiale au provocat inundații in mai multe zone din județul Arad. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența au acționat pentru inlaturarea efectelor dezastruoase produse de inundații la Nadlac, Gurahonț, Barzava dar și pe strazi din municipiul Arad. Consiliul Județean a avut…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in cursul zilei de ieri, mai multe gospodarii din judetul Argeș au fost inundate, necesitand interventia pompierilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Argeș, pentru evacuarea apei din acestea. Astfel, in localitatea Stalpeni au fost afectate 3 curți,…