Surse participante la discuția din sediul PSD din Baneasa au declarat ca oamenii lui Dragnea au fost reduși rapid la tacere, deși Codrin Ștefanescu a incercat sa se impuna in fața colegilor. Sursele citate susțin, totodata, ca toți oamenii lui Dragnea vor fi schimbați din funcții, maine, la ședința CEX, unde Viorica Dancila va numi un nou secretar general in locul lui Codrin Ștefanescu și un nou trezorier in locul lui Mircea Draghici, el insuși urmarit penal pentru nereguli cu banii partidului. Maine va fi stabilit și un interimar pentru președinția Camerei Deputaților, ramasa acum fara șef, dupa…