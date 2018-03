Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei". Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!", este mesajul postat de ministrul Justitiei…

- Iohannis: Se incearca fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societații, Constituția nu vorbește despre dreptul la liniște al celor care incalca legea, a spus, miercuri, președintele Klaus Iohannis, in cadrul discursului susținut la bilanțul Președintele a atras atenția ca in Constituția…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Rafael-Emanuel Neamțiu, un tanar de 23 de ani, și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, pe nume Luca Gabriela, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit primelor informații…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in Romania se incearca acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii si a subliniat ca acestia sunt de aceeasi parte a "baricadei" cu cei care doresc aplicarea legii. "Observam in unele discursuri politice si mediatice o tot…

- Tion.ro face apel la timișoreni sa le dea o mana de ajutor celor din primarie, care spun ca au trimis deja Societatea de Drumuri Municipale sa plombeze gropile aparute dupa ninsori. Daca ați pus ochii pe vreo groapa, faceți-i o fotografie și haideți sa le-o aratam celor din primarie…

- "Eu incerc sa nu mai fiu un personaj public. Sa nu ies public sa ma mai laud cu niste lucruri sau sa ma mandresc. Am venit si cu cartile astea (Biblia si alte carti religioase), pentru ca eu vreau sa fie folositor ce vorbesc la televizor. Uite ce scrie aici. Cel mai mare dar si diamant este ortodoxia.…

- Fiica femeii ucise pe strada la Pechea a postat un mesaj sfașietor pe Facebook pentru mama sa care a murit chiar in ziua de Martisor. O femeie din Galați a fost injunghiata de Marțișor , chiar de fostul iubit. Crima a acut loc in plina strada, in Pechea. Violeta Mirica se indrepta, joi, spre serviciu,…

- Familia ucigasului si profesori ai liceului alertasera in repetate randuri FBI si politia despre agresivitatea tanarului si despre amenintarea pe care acesta o reprezenta pentru viata lor si a celor din jur. Tanarul postase el insusi pe Facebook ca va deveni un ucigas de scoli profesionist. Din The…

- Buna intrebare, chiar, de ce vrea Moldova autostrada? Este un moft sau doar o bagare in seama? Articolul 135, alineatul 2, paragrafele a, b, f si g, din Constitutia Romaniei, prevede ca: „Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru…

- O femeie in varsta de 20 de ani a ucis un șofer dupa ce acesta i-a taiat calea in trafic și apoi s-a laudat cu crima sa pe Facebook. Tanara a fost arestata și risca inchisoare pe viața, scrie Daily Mail. Graciela Paulino din Massachusetts a fost arestata, joi, fiind acuzata de uciderea lui Marc Devoe,…

- Presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis (foto 1) a comis un atentat la democratie si la statul de drept. Aceasta este acuzatia pe care o lanseaza avocatul Aurelian Pavelescu (foto 2), dupa uluitoarea conferinta de presa sustinuta, joi seara 15 februarie 2018, de Klaus Iohannis, care a anuntat o…

- Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza vineri AFP. Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care…

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu…

- Deși Romania necesita descentralizare și regionalizare, principalele subiecte politice autohtone sunt ”statul paralel”, fake news, maltratarea limbii romane de catre miniștri și luptele din PSD”, avertizeaza fostul ideolog al social-democraților, Vasile Dancu (sociolog și ex-vicepremier in Cabinetul…

- Directia de Sanatate Publica Timis a inceput o ancheta la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce pe Facebook au fost postate mai multe poze cu pacienti internati intr-un salon dezafectat pentru lucrari de modernizare.

- Cosul de cumparaturi al romanilor s-ar putea scumpi considerabil, daca Guvernul Dancila va da o Ordonanta de Urgenta prin care sa platim cate 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al fiecarui produs cumparat. Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica proiectul de OUG care prevede plata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca statul de drept este sub asediul sistemului paralel de putere, afirmand ca Romania a cunoscut un regres ”urias” in privinta respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, fata de primii ani de dupa 1990.

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Detalii tulburatoare in cazul crimei care a ingrozit Italia in octombrie 2017. Suspecții, doi tineri din judetul Iasi, arestati in Italia, ar fi comis oribila fapta pentru cateva sute de euro. Pe data de 9 octombrie 2017, Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) au intrat in casa Alinei Elena…

- Cu ajutorul unor documente publicate in aceasta seara (azi, 25 ianuarie) pe Facebook, satmareanul Adrian Ghiarfaș, face lumina in secretul care invaluie cumpararea Hotelului „Dacia”. Din documentele publicate de catre acesta, reiese ca, cumparatorul ar fi statul maghiar. Iata explicația lui Ghiarfaș:…

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala, va fi…

- Jandarmeria Capitalei face apel, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook, la manifestatii pasnice. Institutia le protestatarilor sa fie civilizati si sa respecte indicatiile fortelor de ordine.

- Lia Olguta Vasilescu scrie pe Facebook, despre cazul presedintelui CJ Neamt Ionel Arsene, ca acesta este inca un abuz al DNA impotriva unui lider PSD, sustinand ca dosarul este unul superficial. Arsene a fost plasat vineri sub control judiciar.

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- O femeie din Canada a fost condamnata pentru ca si-a ucis cea mai buna prietena, dupa ce politia a descoperit arma crimei intr-o imagine postata de cele doua tinere pe Facebook, scrie BBC. Cheyenne...

- "CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!. CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI…

- Fostul premier Victor Ponta a facut un scurt bilant, la un an de la castigarea alegerilor de catre PSD. Fostul social-democrat face referire si la scandalul din cadrul PSD, dar si la neintelegerile cu care s-au confruntat acestia in ceea ce priveste Guvernul. "Mare pacat", este concluzia dura exprimata…

- Godina, despre agentul pedofil : Am sa inteleg perfect toate comentariile urate Politistul Marian Godina scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu isi explica felul in care barbatul suspectat ca a agresat doi copii a ajuns sa lucreze in Politie. "Printre zecile de mesaje pe care…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna "stat paralel" vor face din "smecherie" lege pe bune, scrie New.ro.

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Medicul Vasi Radulescu scrie pe Facebook despre cum ajung tinerii medici someri, dupa ce dau examenul de specialitate. „Stiti ca unul dintre cei mai buni chirurgi plasticieni, dr. Grigorescu Dan, a ajuns sa descrie cu mult amar o situatie careia se pare ca nu doriti sa-i gasiti o rezolvare? Poate…

- Managerul Spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru News.ro ca miercuri fetita era asteptata la spital, insa parintii nu au adus-o. "Este un caz dramatic, iar atitudinea parintilor este greu de inteles. Au fost la Timisoara, la spital, de acolo au…

- Eugen Nicolicea e deputat din anul 1992. Biografia sa oficiala de pe site-ul Camerei Deputatilor arata ca este absolvent a doua facultati: Electronica si Dreptul. La niciuna dintre ele insa nu se spune unde a absolvit si in ce an. Ca urmare a unui apel lansat pe Facebook, au inceput totusi sa soseasca…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unei femei care a decedat la 12 ore de la nastere, in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul, relatat de catre mass-media, al unei femei din Piatra Neamt care a murit dupa aproximativ…

- Politistul-vedeta de pe Facebook, Marian Godina, comenteaza, pe contul sau de socializare, reactiile internautilor dupa confundarea de catre presa a victimei crimei de la metrou cu o alta femeie, cu acelati nume: „Intelegeti ce inseamna pentru unii sa citeasca o stire de pe net? Sau sa se uite la o…

- "Este o minciuna ca am amenințat-o cu metroul! Eu, la acea ora, cand dumneai povestea așa ceva, nici nu știam de incidentul de la metrou. De fapt, atunci cand s-a intamplat incidentul și cand s-a anunțat in presa, eu cred ca faceam LIVE din Parlament pe ultimele legi ale Justiției. Conversația dintre…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cazul crimei de la metrou.

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Politistii din Tulcea au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce o fetita de trei ani a fost forțata de mama sa fumeze și sa bea cafea. Imaginile video au aparut pe Facebook. ”În cauza s-a întocmit dosar penal pentru savârsirea infractiunii…

- Dosare penale privind instigarea la violente, pe Facebook, in timpul protestelor Politia Romana are in cercetare sapte dosare penale privind instigarea la violente, in mediul virtual, la proteste. IGPR precizeaza ca anchetele nu se refera la persoanele care participa la mitinguri, ci la cele care…

- Adrian Despot a plans cu lacrimi dupa ce concurenta sa, Andrada Cretu, a cantat. Despot plangea atat de tare, incat de trei ori cand I s-a dat cuvantul, nu a fost in stare sa formuleze o fraza. Andrada a interpretat “Nothing Else Matters”, de la Metallica, iar Despot a reusit sa suspine: “Melodia…

- Un fost ministru al Justitiei cere interventia oficialilor de la Bruxelles in scandalul momentului. Este vorba despre Monica Macovei, care a transmis comisarului pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, o scrisoare in care ii cere interventia imediata in criza de imunoglobulina cu care se confrunta…