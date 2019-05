Stiri pe aceeasi tema

- ​Înotatorul Paul Georgescu, care a reusit sa traverseze Canalul Molokai din Hawaii (55,5 km), cu timpul de 13 ore si 6 minute, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca finalul cursei a fost dramatic întrucât valurile puternice l-au împiedicat timp de 15 minute…

- Alianta 2020 USR PLUS anunta, intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, ca va depune plangere la Politie pentru folosirea ilegala a identitatii formatiunii de catre persoane care raspandesc pliante cu un mesaj referitor la obligativitatea avortului. Alianta reclama o "alerta de manipulare", intr-un…

- Aproape 11.000 de cazuri noi de astm la copii pe zi, adica patru milioane de copii din intreaga lume dezvolta aceasta afecțiune respiratorie in fiecare an. Totul din cauza poluarii aerului de la masini si camioane, arata un nou studiu, scrie The Guardian, citat de News.ro. Studiul, publicat in jurnalul…

- CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Guvernul spaniol a majorat alocatia pentru copilul aflat în întreținere fara dizabilitați: de la 291 de euro pâna la 341 de euro (28 de euro pe luna) în cazul familiilor aflate în situație de saracie, cu un venit sub 50% din venitul…

- Tot mai multi copii au probleme de sanatate de la kilogramele in plus. Au afectiuni cardiovasculare si risc de infarct de mici. Medicii ii avertizeaza pe parinti sa nu mai faca greseli care duc la obezitate.

- Dupa ce a dus la scoaterea de la vanzare, inclusiv in Romania, a doua dintre cele mai cunoscute medicamente antitusive, Eurespal si Epistat, Agentia Medicamentului din Franta (ANSM)​ trage un semnal de alarma asupra utilizarii unuia din cele mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In serialul "Vlad", Adrian Nartea cauta sa se razbune pe cei care l-au tradat, luandu-le averea la poker. In viața reala, actorul de 37 de ani a intrat o singura data intr-o cazinou, iar atunci și-a pierdut toți banii, pe mana unui prieten. Jocurile de noroc nu au fost niciodata pasiunea lui Adrian…

- 50 de copii au fost evacuați de la Școala din Bratilești dupa ce un incendiu declanșat la caminul cultural din apropierea unitații de invațamant risca sa se extinda. Incendiul se manifesta pe o suprafața de 1000 metri patrați, iar intervenția pompierilor a fost una dificila din cauza lipsei sursei…