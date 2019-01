Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chisinau anunta ca in Chisinau se circula in conditii de iarna. Cateva strazi au fost inchise, iar oamenii sunt indemnati sa foloseasca transportul public, in loc de masinile personale.

- Potrivit reprezentantilor Regiei Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in aceasta dimineata ninge viscolit in tot judetul Constanta."Actionam cu utilaje cu lama si material antiderapant incepand cu ora 4.00. Nu sunt drumuri blocate, se circula in conditii de iarna" au mai transmis reprezentantii…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a fost la datorie, pe șoselele din vestul țarii, dupa ninsoarea care a inceput ieri și care a facut ca drumurile sa devina extrem de alunecoase. De ieri, de la ora 17.00, și pana in aceasta dimineața, la ora 5.00, s-a acționat in tot vestul țarii…

- In intervalul 05.01.2019, ora 17:00 – 06.01.2019, ora 12:00, drumarii de la CNAIR au actionat pentru a mentine practicabila, in conditii de siguranta, reteaua rutiera, cu 1.187 utilaje si au raspandit aproximativ 11.950 tone material antiderapant, informeaza compania.

- Peste doua mii de tone de material antiderapant au fost imprastiate noaptea trecuta pe drumurile din tara. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, in lucrari au fost implicate 143 de autospeciale si peste 200 de muncitori de la Administrația de Stat a Drumurilor.

- Pe intreaga retea feroviara se circula in conditii de iarna marti dimineata, insa nu sunt trenuri blocate sau oprite in statii, informeaza CFR SA. "Personalul feroviar de specialitate actioneaza pentru d...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A10 Aiud ndash; Turda se circula in conditii de iarna. Intre kilometrii 58 70 s a depus un strat subtire de zapada. Pe intreg sectorul se actioneaza cu utilaje de deszapezire.Politistii Infotrafic, reamintesc…

- Stratul de zapada masoara, joi dimineata, 14 centimetri la Balea Lac, la peste 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, si 11 centimetri in statiunea Paltinis, aflata la altitudinea de 1.442 metri, in Muntii Cindrel, anunta meteorologii sibieni, citați de Agerpres.