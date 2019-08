Joi, 01.08.2019 nu rata aparitia carții ”In țara mahdiului 2 - Lacrimi și sange”, Karl May. Punctul de plecare al acestei noi serii este orșaul Cairo. Aventurile eroilor noștri se continua apoi pe fluvial Nil navigand spre izvoare sau facand incursiuni pe malurile acestuia. Kara Ben și servitorul sau Ben Nil pornesc in urmarirea unei bande de vanatori de sclavi care activeaza sub acoperirea unei organizatii cu numeroase remificații in teritoriile arabe. — Cum ai indraznit sa ridici mana asupra mea! m-am rastit eu la capitan. Tu, un mosneag prapadit fata de un tanar voinic ca mine!… Daca n-ai…