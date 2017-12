In Suedia vor circula din ianuarie autobuze electrice fara sofer, iar cursele vor fi gratuite Autoritatile suedeze si-au dat acordul pentru functionarea pe drumurile publice din Stockholm a primele autobuze electrice autonome din Scandinavia.



In spatele operatiunii se afla transportatorul suedez Nobina, care coopereaza cu experti de la Ericsson, SJ, KTH, Klovern, Urban ICT Arena si primaria Stockholm.



"Aceasta este o decizie istorica care promoveaza dezvoltarea noilor tehnologii, importante pentru evolutia societatii. Este nevoie de o cercetare extinsa si multe incercari pentru a dezvolta o retea autonoma de trafic rutier intr-un mod sustenabil si sigur", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

