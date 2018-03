Stiri pe aceeasi tema

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii. Medicii spun ca nisipul din zapada care este inhalat poate provoca si agrava afectiuni…

- UPDATE ora 15:30 – Specialistii Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Galati au prelevat probe ale zapezii colorate. In urma analizelor de laborator, specialistii au concluzionat ca nu este vorba despre un episod de poluare atmosferica, iar nuanta portocalie a zapezii este data de praful saharian antrenat…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza…

- Norul de praf din Sahara, despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, a ajuns în România. Primele fotografii au fost facute în aceasta dimineața la Constanța. Iarna târzie de la sfârșitul lui martie este însoțita de un fenomen rar. Un nor de nisip fin ridicat…

- Zapada galbena s-a asternut peste Taraclia. Asta dupa ce rafalele din Sahara au amestecat norii unui front atmosferic cu praf si nisip, au parcurs kilometri distanța si apoi au adus ninsoarea colorata in Republica Moldova.

- Cornel este contabil. A plecat din Romania si s-a stabilit in Statele Unite ale Americii. Acum a pornit intr-o cursa nebuna pe bicicleta. Vrea sa faca turul Africii. Povestea lui a fost facuta publica de parintele Francisc Dobos, de la Arhiepiscopia Romano Catolica București. “Un roman traverseaza…

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…

- Pentru a doua oara in ultimul deceniu, un fost spion rus este ucis prin otravire pe teritoriul Marii Britanii. Declarația ferma a premierului Theresa May, care a acuzat Moscova de asasinare a lui Sergei V. Skripal, amplifica un conflict diplomatic deja existent intre Marea Britanie și Rusia. Cel mai…

- In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat de asemenea garantii ca nu exista o "oboseala" din partea Uniunii Europene, dupa cum au demonstrat-o deciziile blocului comunitar de a prelungi sanctiunile impotriva Rusiei si de a oferi asistenta financiara Ucrainei.Uniunea Europeana a anuntat…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- 'O evaluare a situatiei nu a justificat o modificare a regimului sanctiunilor', a precizat Consiliul European, in comunicat.Decizia va intra in vigoare la 13 martie, odata cu publicarea in Jurnalul Oficial al UE.Mai multi membri ai guvernului rus si personalitati apropiate de…

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Echipa feminina de sabie cadete a Romaniei a ocupat locul 6, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia). Echipa antrenata de Sandu Constantin si Emil Oancea, formata din Ilinca Pantis (CS Riposta), Maria Badea (CSA Steaua), Maria Matei (CS Dinamo)…

- Deoarece situatia in jurul Ucrainei ”contiua sa prezinte o amenintare extraordinara pentru securitatea nationala si politica internationala a SUA”, valabilitatea decretului prezidential din 2014, prin care au fost impuse masuri restrictive in privinta Rusiei, exte extinsa pentru inca un an, se arata…

- Președintele Radei Supreme al Ucrainei, Andriy Parubiy, sustine ca pericolul cel mai mare pentru securitatea țarii sale il reprezinta Rusia. Declaratia a fost facuta in debutul summitului pentru securitate de la Chisinau.

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Se lauda ca vor sa transforme clasa politica și sa aduca un suflu cu adevarat european, dar apeleaza la susținatori dubioși cu trecut penal. Este vorba despre Partidul Platforma Demnitate și Adevar, condus de Andrei Nastase. O investigație Rise a scos la iveala ca printre participanții…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Statele Unite ale Americii au cerut Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la...

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit duminica, in apropiere de Moscova . Autoritațile au anunțat oficial ca nu exista supraviețuitori. Care au fost cele mai grave accidente aviatice produse in ultimii ani (2010-2018). 11 februarie 2018 – Un avion Antonov AN-148 cu 71 de persoane la bord s-a…

- Fostul ambasador al SUA, Michael McFaul, i-a sfatuit pe americanii care pun la indoiala ilegalitatea anexarii ruse a Crimeei și agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, sa-și imagineze urmatoarea situație in America, a scris fostul diplomat pe Twitter. „Cand americanii le spun ucrainenilor sa fie mai pragmatici…

- Cannes, un oras de pe Riviera Franceza, deruleaza in fiecare an un covor rosu de mari dimensiuni pe care pasesc celebritati de prim rang care sunt prezente la cel mai prestigios festival de film din lume. In 2018, Municipalitatea din Cannes doreste sa ofere acestor vedete si o plaja mai extinsa,…

- SUA si-au extins sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si 'ministri' separatisti, relateaza AFP si Reuters.Aceste sanctiuni financiare vizeaza 21 de persoane,…

- Romania este cel mai reclamat stat la CEDO Sala de ședințe CEDO. Foto: Wikipedia. Statul român se situeaza pe primul loc în privinta plângerilor depuse împotriva sa la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Cele 9.900 de plângeri depuse de români reprezinta…

- Igor Dodon a fost intrebat joi, 18 ianuarie, la emisiunea „InProfunzime” de la ProTV Chisinau, daca isi va cere scuze de la conducerea Ucrainei pentru afirmatia „Crimeea apartine Rusiei”. Seful statului a raspuns ca „a fost o interpretare la acea etapa” a declaratiei respective, dand de inteles ca ar…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Te-ai aștepta ca in ianuarie stațiunile montane sa fie inzapezite, dar ultimul loc de pe Pamant unde preconizezi ca va ninge este in deșert. In weekendul trecut a nins in Sahara, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada. Fenomenul rar a fost surprins de un fotograf local.

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Deoarece municipiul Constanta este vaduvit zilele acestea de zapada, unii constanteni inventivi au gasit repede solutia. Asa ca "inarmatildquo; cu o lopata, au ajuns pe plaja Modern, unde au facut un om de zapada din .... nisip. Omul de zapada are pe cap, asa cum se cuvine, o caciula rosie, iar in mani…

- Copilul cuplului, de numai 9 ani, a fost martorul scenelor oribile. Acesta a privit cu groaza momentul in care tatal sau, Anatoly Leontikov, a impuscat-o pe Veber cu o pusca pneumatica. Pe data de 26 decembrie, barbatul a spart un geam pentru a intra in casa in care prezentatoarea TV…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

