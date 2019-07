Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii au ieșit in strada pentru a doua zi consecutiv, in semn de protest fața de modul defectuos in care s-au desfașurat cautarile in cazul Alexandrei, adolescenta de 15 ani disparuta și apoi ucisa de catre un barbat din Caracal. Acesta ar mai fi ucis inca o fata, disparuta in luna aprilie.Astfel,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului. „Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua. Sunt doua fapte de omor. A oferit niște explicații.…

- ”In cazul de lipsire de libertate de la Caracal, s-a acționat confuz, ca atunci cand ai la comanda oameni fara valoare. Un singur exemplu de cat de jos s-a ajuns: dupa demiterea lui Ioan Buta, șeful actual al poliției este Florian Dragnea, fostul locțiitor pe judiciar, care chiar el ar fi trebuit sa…

- Un miting ”Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!” este organizat sambata seara in fața Guvernului. Patru organizații civice mobilizeaza oamenii pe Facebook și le cer sa vina cu cate o candela și o floare, in memoria Alexandrei, fata violata și ucisa la Caracal. ”Pentru Alexandra. Pentru sufletul…

- Crima din Caracal. Gheorghe Dinca, principalul suspect in disparitia Alexandrei Macesanu, a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, potrivit unui comunicat de presa emis de DIICOT Craiova.

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara la Digi24 ca este atat de copleșit de cazul Alexandrei, tanara ucisa la Caracal, incat nu poate face comentarii și a preferat sa citeasca un text scris pe aceasta tema. „Ce vom vedea acum e poate la fel de inspaimantator ca bucațile din trupul…

- Peste 400 de persoane s-au adunat vineri seara in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, din Caracal, imobilul fiind perchezitionat de anchetatori de dimineata. Oamenii, care sunt furiosi, cer pedepsirea "criminalului" si a persoanelor care ar fi vinovate de interventia cu intarziere…

- Mai multe organizatii civice din Cluj organizeaza astazi, de la 20.00, in centrul orasului, un protest fata de reactia dezastruoasa a autoritatilor in cazul omorului unei tinere in localitatea Caracal.