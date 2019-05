Stiri pe aceeasi tema

- Legea care autorizeaza 'degradarea organica naturala' - definita in mod oficial drept 'conversia, accelerata sau in mediu inchis, a ramasitelor umane in humus' - a fost adoptata la sfarsitul lunii aprilie de parlamentul local, marcand o premiera in Statele Unite. Noua lege a fost promulgata marti…

- Statul Washington (Statele Unite) a adoptat o lege prin care locuitorii sai vor putea opta pentru transformarea cadavrelor lor in "ingrasamant natural uman" ("human compost"), ca o procedura alternativa la inmormantarea clasica sau la incinerare, scrie Le Parisien. Practic, este vorba de "reductia organica…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Romania TV, ca vrea limitarea accesului strainilor la a cumpara pamant din Romania si ca legea vanzarii terenurilor este in dezbaterea Camerei Deputatilor, urmand sa fie adoptata.

- Asociația GAL Valea Somesului anunta prelungirea masurii M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontala și verticala intre actorii din lanțul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale, lansata in perioada 22.03.2019 -10.05.2019 pana la data de 20.06.2019. Data prelungirii…

- Procesul de digitalizare este unul accelerat si a cuprins toata Piata Unica Digitala, iar transpunerea Directivei NIS - Networking Information Security in legislatia nationala presupune cresterea increderii cetateanului in serviciile electronice, a afirmat, marti, intr-un forum de specialitate, Catalin…

- Firma chineza Huawei a intentat joi un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas, unde a atacat o sectiune…

- Arad. Momente de bucurie pentru familiile ce locuiesc pe una din strazile municipiului care nu a vazut asfalt niciodata, strada Iosif Lengyel, din cartierul Aradul Nou. Este vorba despre o strada din pamant care la cea mai mica ploaie se transforma intr-o adevarata mocirla. Vara, e o alta poveste aici:…