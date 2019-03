Stiri pe aceeasi tema

- Prapastia in care Boeing 737 MAX 8 se prabuseste in ultima vreme se adanceste. Ieri, Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat ca au interzis avioanele Boeing 737 MAX 8 in spatiul sau aerian. Asta in timp ce, dupa Indonezia, China, Insulele Cayman si Etiopia au anuntat ca au suspendat operarea zborurilor…

- Producatorul european de aeronave Airbus a decis sa opreasca fabricarea modelului de avion A380, cea mai mare aeronava de pasageri din lume, dupa ce a intampinat probleme in ceea ce privește comenzile. Ultimele livrari pentru aeronavele Airbus A380 vor fi efectuate in 2021, conform BBC, citat de Mediafax.…

- Un sfert dintre germani au renuntat sa mai foloseasca smartphone-urile pentru apeluri telefonice clasice si unul din doi a renuntat la SMS-uri, comunicarea prin intermediul diverselor aplicatii (ex. Skype, WhatsApp, Facebook messenger) castigand tot mai mult teren. Manierele de comunicare din anii…

- Fostul ministru al Aparii Mihai Fifor susține miercuri pe Facebook ca președintele Klaus Iohannis a pierdut ieri o foarte buna ocazie sa taca. Reacția dura a fostului ministru vine dupa atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului Dancila și PSD.„A reușit in schimb, din pur interes personal,…

- Croatia, Spania, Suedia si Ungaria si-au asigurat calificarea in grupele principale ale Campionatului Mondiale de handbal masculin 2019, care are loc in Germania si Danemarca, desi mai au un meci de disputat fiecare din prima faza a grupelor. Anterior au obtinut biletele pentru grupele principale Franta,…

- Un nou tratat de coperare pe care presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa-l semneze la 22 ianuarie vizeaza sa relanseze cuplul franco-german intr-un context european ”dificil”, printr-o serie de proiecte concrete, mai ales in domeniul Apararii, a anuntat…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza aeriana Al Asad din vestul capitalei Bagdad dupa un zbor de noapte de la Washington, seful statului fiind insotit de Prima Doamna, Melania Trump, un mic de grup de consilieri si agenti ai Secret Service, precum si de cativa reporteri. Donald Trump…

