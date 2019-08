În stare critică după ce s-au bătut ca chiorii O ora mai tarziu, un alt apel la numarul de urgenta anunta, la aceeasi adresa, o alta victima, un barbat de 42 de ani, injunghiat in spate. Cei doi barbati, care s-ar fi batut intre ei dupa ce au iesit beti de la barul din sat, au fost dusi la spital si se afla in stare critica. Cel in varsta de 39 de ani are rani la cap, fata, picioare si in zona toraco-abdominala, iar celalalt are o trauma puternica la cap, mai multe fracturi costale si la nivelu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

