Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru mine este o mare necunoscuta si un mare semn de intrebare de ce Sectia speciala trebuie sa isi pastreze competența pentu toate dosarele. Niciodata nu m-ati auzit si nu ma veti auzi ca sunt pentru abzuuri. Fiecare trebuie sa raspunda conform legii. Pe mandatul meu am asigurat domnia legii.…

- Pacientii internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia pot, prin intermediul unor aparate amplasate in sectii, sa comunice daca li s-au solicitat, sau nu, bani sau atentii de catre personalul medico-sanitar, respectiv sa-si exprime, prin emoticoane, impresia generala despre unitatea spitaliceasca.…

- Pacientii internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia pot, prin intermediul unor aparate amplasate in sectii, sa comunice daca li s-au solicitat, sau nu, bani sau atentii de catre personalul medico-sanitar, respectiv sa-si exprime, prin emoticoane... The post Inovație la spitalul de urgența:…

- Construcția noii Secții de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia va incepe in curand. Cladirea va avea o capacitate de 50 de paturi, iar pe acoperișul acesteia va fi amenajata o terasa circulabila pentru pacienți. Valoarea investiției este de peste 14 milioane de lei. Compania…

- Garda Civila a reluat perchezitiile la locuinta din Malaga, detinuta de spaniolul arestat pentru presupusa implicare in disparitia romancei Dana Leonte. Cei doi alcatuiau un cuplu si aveau o fetita in varsta de 10 luni. Perchezitiile au inceput de dimineata, iar anchetatorii au facut verificari amanuntite…

- La concursul international de la Zvolen, la clasa B latino adulți, s-au inscris 18 perechi din mai multe țari europene. Perechea formata din Kolozsi Sandor (Clubul Arany Dance Salonta) – Kaszas Regina (Clubul de Dans Sportiv ”Stephany” Oradea) a obținut locul I. La Cupa Prodance, de…

- Sanatatii suspenda pentru sase luni exportul de citostatice si imunosupresoare pentru pacientii bolnavi de cancer sau care au suferit un transplant si care sunt insuficiente pe piata din Romania. Anunțul a fost facut de Sorina Pintea.

- Bucatarii de la „Chefi la cutite” se bat in retete. Dupa ce recent Florin Dumitrescu a lansat o carte de bucate, a venit randul lui Sorin Bontea sa anunte ca a pregatit o brosura speciala in care a curpins 30 de retete atent selectionate pentru bolnavii de guta, potrivit click.ro. In colaborare cu o…