- Toți angajații Direcției de Salubrizare raman in dispozitiv pana la finalizarea avertizarii meteo Cod Galben. Lucratorii sunt pe teren de azi dimineața, de la ora 05:00, iar utilajele de intervenție revin permanent la alimentat și incarcat cu material antiderapant. Se intervine cu 40 de utilaje pentru…

- Salariile demnitarilor au fost dospite legal cu aproape 10 procente. Liderii Parlamentului, premierul, presedintele tarii, patriarhul vor castiga peste 5.000 de euro lunar. Parlamentarii vor avea castiguri de trei ori mai mari fața de acum doi ani. Ca voinicul din poveste ajutat și de steroizii anabolizanți…

- Propunerea a fost facuta de consilierul Gabriel Stan, care a susținut oportunitatea acestei modificari in contextul Anului Centenar. „Acum 100 de ani, peste 100.000 de oameni din toate colțurile Romaniei se indreptau catre Alba Iulia, pentru a asista la desavarsirea celui mai puternic act din istoria…

- Ieri dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Bacau a fost adus, in stare foarte grava, un om al strazii, inghețat bocna. „Nu știm nimic despre el. A fost gasit undeva in zona Cimitirului Sarata. Are in jur de 50 de ani și este barbat. A fost diagnosticat cu hipotermie severa”, ne-a declarat Mirela…

- Saptamana viitoare, Știința Bacau are programate doua partide cu CSM Lugoj, ambele in deplasare: pe 16, in Cupa Romaniei, și pe 19, in campionat. Studentele vor juca meciul de Cupa, dar il vor amana pe cel din Divizia A1 Echipa feminina de volei Știința Bacau se pregatește pentru primele meciuri oficiale…

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta aduce la cunostinta publicului ca activitatea medicala din cadrul Spitalului Judetean Constanta va decurge normal in cursul vacantei prilejuite de sarbatori. Astfel, in Unitatea Primiri Urgente, pacientii vor fi preluati…

- Potrivit celor mai recente statistici, aproximativ 1.200.000 de romani traiesc in Italia, comunitatea romaneasca fiind cea mai numeroasa din intreaga peninsula. Printre aceștia, se regasesc și cateva zeci de mii de bacauani. Cu sprijinul Consiliului Județean Bacau și cu implicarea autoritaților italiene,…

- Traim vremuri istorice. Am renunțat la zamislirea „omului nou”. Am reluat, insa, cu mare patos, teme tulburatoare ale zamislirii elevate cultivate de Renaștere sau de Friedrich Nietzsche. Homo universale al Renașterii tindea catre idealul aprofundarii tuturor palierelor cunoașterii, aspira catre statutul…