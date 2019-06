Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump le-a transmis in cursul noptii de joi spre vineri un mesaj autoritatilor iraniene, pe care le informa cu privire la iminenta unui atac, exprimadu-si totodata vointa unui dialog, au declarat vineri surse guvernamentale iraniene, relateaza Reuters.

- Iranul a comis o "foarte mare eroare" prin doborarea avionului militar american, a declarat joi presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza mediafax.ro."Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter.…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Donald Trump, care se afla intr-o vizita de stat in Japonia. a adoptat un ton conciliant fata de amplificarea tensiunilor cu Iranul si a dat asigurari ca Washingtonul nu cauta o schimbare de regim la Teheran, s-a aratat optimist cu privire la intentiile Coreei de Nord si a laudat ”inteligenta” dictatorului…

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters. In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat marti ca este "destul de probabil" ca Iranul sa se afle in spatele misterioaselor "acte de sabotaj" care au lovit patru nave din Golf, relateaza AFP. Este pentru prima data cand un responsabil american evoca cu claritate o responsabilitate iraniana.…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, conform Mediafax.

- La un an dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, la decizia presedintelui american Donald Trump, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington si Teheran, democratii avertizeaza ca administratia de la Casa Alba este pe cale sa angajeze Statele Unite