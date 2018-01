Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel, va oficia, sambata, slujba Agheasmei Mari, dupa Liturghie, la Catedrala patriarhala, informeaza un comunicat al BOR transmis AGERPRES. Ceremonia, numita si Sfintirea cea Mare a apei, va avea loc in fata Resedintei patriarhale, dupa ora 11,30. Patriarhia…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- Unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim, sfantul Stefane este praznuit de crestinii ortodocsi a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie.

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- Papa Francisc a facut un apel la pace “pentru Ierusalim si pentru Tara Sfanta”, luni, in traditionalul sau mesaj de Craciun, precizand ca spera ca prin discutii se va ajunge la o solutie. “Sa ne rugam pentru ca dorinta de dialog sa prevaleze si sa se ajunga, prin negociere, la o solutie care sa permita…

- Papa a susținut un discurs de Craciun din balconul central al Bazilicii Sfântul Petru din Roma pentru a lansa un apel global la pace. Acesta spune ca ar trebui sa înceapa cu rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. "Vânturile razboiului sufla în lumea…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, pentru ca ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului."Vedem ca cei trei magi…

- Președintele Klaus Iohannis a lipsit de la slujba de Craciun! Președintele nu a mers cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba, așa cum obișnuia. Sunt voci care spun ca președintele nici nu ar fi in Sibiu. Totuși, Iohannis a anunțat ca va face sarbatorile de iarna la Sibiu și București.In plus,…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti „alungati de pe pamantul lor”. Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti "alungati de pe pamantul lor". Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din Nazaret…

- Sfanta Iesle, sau reprezentarea nasterii Domnului, este unul dintre principalele simboluri ale Craciunului din intreaga lume: o expozitie care prezinta astfel de lucrari, provenite din peste 40 de tari, a fost organizata in premiera la sediul Casa de Italia din Santo Domingo, relateaza EFE. Sunt…

- Cardinalul hondurian Oscar Maradiaga, un apropiat al Papei Francisc, a incasat aproximativ 500.000 de euro numai in anul 2015, dupa cum scrie saptamanalul italian L'Espresso. "Cardinalul Oscar Maradiaga, un susținator fervent al unei biserici sarace (...) a primit de ani de zile aproximativ 35.000…

- Dupa 42 de ani in care a slujit cu devotament Clubul Sportiv Farul Constanta, atat ca sportiv, iar apoi ca oficial si conducator, fostul mare atlet Ilie Floroiu si a incheiat, recent, activitatea in fruntea gruparii de pe litoral, in urma iesirii la pensie, la 65 de ani. De numele lui Ilie Floroiu se…

- Slujba de inmormantare a Regelui Mihai a avut loc, sambata, la Catedrala Patriarhala din București. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, impreuna cu opt mitropoliti, au oficiat slujba. Cand cortegiul s-a apropiat de Clopotnita Catedralei, clopotele au batut mai bine de 15 minute, moment ce…

- Papa Francisc a aparat, miercuri, dreptul la odihna duminica, ziua Sfintei Liturghii, o tradiție catolica subminata in unele țari tot mai secularizate, relateaza AFP. Foarte didactic in timpul audienței generale de miercuri, suveranul pontif a reamintit credincioșilor ca "celebrarea duminicala a euharistiei…

- Slujba de ingropare a Regelui Mihai I va fi oficiata sambata in Catedrala Manastirii Curtea de Arges. Conform Biroului de Presa al Casei Regale dupa slujba sicriul va fi purtat intr o procesiune pana la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala aflata in apropiere, unde se afla locul de veci. Astfel,…

- Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania Tv, ca ședința solemna a Parlamentului in memoria Regelui Mihai s-a transformat din una de recunoaștere, de respect, intr-o "poveste" in care parca s-a votat ceva pe "ascuns", facand referire la modificarea statutului magistraților."Mie mi se…

- Ioan Munteanu, liderul deputatilor PSD, a confirmat pentru stiripesurse.ro, ca va propune Biroului Permanent al Camerei Deputatilor mutarea votului final la Legea 303/2004 pentru luni, 11 decembrie, dupa sedinta solemna dedicata Regeli Mihai.

- Papa Francisc a tinut vineri o predica orasului Roma, care, potrivit spuselor sale, s-a resemnat in fata "degradarii", in timpul unei rugaciuni adresate Fecioarei Maria pe care suveranul pontif a rostit-o in una dintre cele mai cunoscute piete din capitala Italiei, informeaza AFP. "Maica Domnului,…

- Trupa timisoreana Phaser a lansat o melodie dedicata sarbatorilor de iarna, „Home for Christmas” beneficiind si de un videoclip. Phaser a inceput in acest an colaborarea cu label-ul MediaPro Music si a lansat single-ul si videoclipul “Alerg”, „piesa care iti va rasuna in minte chiar dupa prima ascultare“,…

- Sambata, 16 decembrie 2017, la ora 18:45, va avea loc slujba de ingropare a Regelui Mihai I in Noua Catedrala de la Curtea de Argeș, a anunțat miercuri Casa Regala. Romanii care vor sa-i aduca un ultim omagiu o vor putea face intre 13 și 15 decembrie, la Palatul Regal de pe Calea Victoriei din București,…

- Trupul Regelui Mihai va fi adus in Romania miercuri, 13 decembrie, cu o aeronava a Armatei, au precizat, marti, pentru MEDIAFAX surse oficiale. "Trupul neinsufletit al Regelui Mihai I va fi depus in Holul de Onoare al Castelului Peles, iar apoi pentru doua zile in Sala Tronului, la Palatul…

- Circa 56% dintre organizatii sunt ingrijorate de cresterea atacurilor cibernetice si de impactul asupra planurilor lor de business, in timp ce doar 12% declara ca sunt capabile sa detecteze un atac cibernetic sofisticat, conform studiului EY Global Information Security Survey (GISS). Totodata, cele…

- Zeci de crestini romani din Moldova au participat astazi la o slujba divina dedicata Zilei Nationale a Romaniei. La serviciul divin au participat mai multi oficiali, printre care Mitropolitul Basarabiei, dar si Ambasadorul Romaniei in tara noastra care au tinut sa transmita

- Papa Francisc a cerut, miercuri, budiștilor din Myanmar sa "depașeasca toate formele de intoleranța, prejudecata și ura", in aceasta țara care a fost aspru criticata la nivel internațional pentru tratamentul aplicat minoritații musulmane rohingya, relateaza AFP. El a indemnat la iubire,…

- Cercetarile de la mormantul lui Isus Cristos au confirmat ca acesta dateaza din anul 345. Astfel, structura este mai veche decat considerau unii experți, iar aceasta noua descoperire este considerata o alta dovada ca Isus ar fi fost intr-adevar inmormantat in acest loc considerat sfant. Testele desfașurate…

- Timisorenii vor putea vedea cum era moda in Grecia antica, in cadrul unei prezentari a unei colectii semnate de creatoarea Eli Laslean. Evenimentul are loc miercuri dupa-amiaza, la Bastionul Theresia din Timisoara, in cadrul expozitiei internaționale „Heinrich Schliemann – Descoperitorul Troiei”, gazduita…

- Gradinița P.P. Nr. 4 Adjud este in doliu. Colega noastra, d-na prof. Aurica Rauța, a parasit aceasta lume, sambata, 25.11.2017, la varsta de 53 de ani. Fire vesela, optimista și plina de viața, d-na educatoare a facut din meseria ei o arta. Generații de copii au iubit-o, generații de parinți au indragit-o,…

- Sambata, 25 noiembrie, cu incepere de la ora 11.30, in Sala de box „Nicolae Linca” din Alba Iulia se va desfasura a 11-a editie a Memorialului „Nicolae Linca”, competitie de box dedicata unicului campion olimpic din istoria boxului romanesc. Traditionala competitie de box, una de suflet pentru antrenorul…

- Pe contul de Facebook al fiicei lui Toto Riina a fost postat un trandafir negru si figura unei femei in alb si negru cu degetul la gura avand scris ''SHHHH'', adica tacere. Este profilul Mariei Concetta Riina, fiica nasului corleonez mort azi noapte in sectorul de detinuti al spitalului din Parma.

- Peste 200 de persoane au participat miercuri, incepand cu ora 11.00, la un ceremonial militar și religios la Troița dedicata momentului istoric din 15 Noiembrie 1987, ridicata in fața Spitalului Clinic Județean de Urgența unde, in 15 noiembrie 1987, coloana de manifestanți de la uzina de autocamioane…

- Urmariți LIVE pe NOI.md, conferința de presa privind lansarea Saptaminii mondiale de conștientizare a rezistenței la antibiotice, cu genericul „Solicitați sfatul unui specialist calificat in domeniul medical inainte de a lua antibiotice”.

- Relatiile internationale nu mai pot sa fie ”tinute ostatice” ale unor politici ale fricii si disuasiunii nucleare, a avertizat vineri Papa Francisc, indemnand lumea sa adopte, in schimbul lor, un viitor fara arme nucleare.

- Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane. Invitația i-a fost adresata la o audiența privata pe care Suveranul Pontif a acordat-o astazi unei delegații oficiale de academicieni romani.

- Papa Francisc este nemulțumit de cei care fac fotografii in timpul liturghiei. Liderl bisericii catolice a spus ca il intristeaza faptul ca atatea telefoane sunt ridicate in timpul slujbei, dar și ca preoți și episcopi se numara printre cei ucare fac poze. „Nu este un spectacol”, a spus Suveranul Pontif,…

- Papa Francisc a cerut miercuri credincioșilor și preoților sa nu-și scoata telefoanele mobile și sa nu faca fotografii in timpul slujbei, care ''nu este un spectacol'', informeaza AFP. Cu ocazia audienței saptamânale din Piața Sfântul Petru, suveranul pontif a evocat…

- Muzeul Iluziilor poate fi vizitat la Sala Florica Ungur din Oradea intre 7 – 24 noiembrie (de luni pana vineri in intervalul 08:00 – 19:00, iar sambata intre 10:00 – 16:00). Cei mici au fost fascinați de experimentele prezentate de cei doi ghizi și s-au pozat cu majoritatea…

- Papa de la Roma Francisc a marturisit ca, uneori, adoarme in timp ce se roaga. Totuși, spune el, nu e singurul: acest lucru li s-a intamplat și unor sfinți. Cind ma rog, uneori adorm. Sfinta Tereza a facut si ea asta”, a spus el intr-un episod al unui program Catholic TV2000 difuzat marti pe YouTube…

- Preotul din Braila filmat in timp ce brusca un bebeluș la botez nu va putea oficia nicio slujba timp de 30 de zile. Sancțiunea a fost decisa de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, care a constatat "gesturi nepotrivite" și "o atitudine inadecvata" a preotului, in timpul

- Pe 26 octombrie, se deschide, in „Galeria Brancusi” a Institutului Cultural Roman din Londra, o ampla expozitie consacrata maestrilor artei romanesti, intitulata “Going East” / „Spre Est”.

- Papa Francisc s-a distanțat de imaginea Raiului ca "un loc de basm", spunand ca este "imbrațișarea Domnului", in timpul audienței generale de miercuri din Piața Sf. Petru, relateaza EFE. "Raiul nu este un loc de basm și nici o gradina fermecata. Raiul este…

- Stresul prelungit la locul de munca este mai grav decat crezi. Epuizarea fizica, psihica si emotionala poate duce la sindromul de burnout. Desi sindromul burnout nu se restrange la anumite categorii profesionale ci poate afecta orice persoana expusa la un stres de lunga durata, sunt cateva domenii in…

- Sfantul Dumitru sau Sanmedru, cel care "incuie vara". Obiceiuri si traditii Ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei are loc in 26 octombrie. Biserica serbeaza ziua prin hramuri, iar credinciosii prin jocuri cu focuri vii. În ajun de Sânmedru cine sare peste focurile…

- In jumatate de an va intra in vigoare regulamentul General de Protectie a Datelor Personale (GDPR), adoptat de Parlamentul European, care va inlocui Directiva de Protectie a Datelor existenta in acest moment, precum si toate legile nationale care o sustineau. Dincolo de amenzile uriase pe care le-ar…

- Galeria Tiriac Collection a lansat o aplicatie proprie pentru smartphone, care include peste 170 dintre modelele auto si moto expuse in spatiul consacrat din Otopeni (Calea Bucurestilor nr. 289).

- Aproximativ 100.000 de pelerini participa, la Iași, la slujba Hramului Sfintei Parascheva. Peste 60.000 de porții de sarmale au fost distribuite celor înfometați; oamenii au mai primit și apa, vin sau sucuri și au așteptat zeci de minute sa le vina rândul pentru a primi câte o porție.…

- Lucrarile Sesiunii Stiintifice Internationale PONTICA se vor desfasura in perioada 11-13 octombrie la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta. Tema editiei aniversare este „Istorie si Arheologie in spatiul Vest-Pontic”.