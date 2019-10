Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru a ajuns, de curand, in țara. Tanarul, care locuiește in Italia, se afla in țara unde a luat legatura cu toți apropiații familiei Luizei Melencu și apoi a plecat pentru a-și rezolva situația pentru care a sosit.

- Sorina, fetița din Baia de Arama al carui caz a șocat Romania, a inceput școala astazi. Micuța apare intr-un clip video fericita și foarte pozitiva la prima vedere cu viitorii colegi din America, loc unde va studia de acum incolo. Cum arata micuța și cum s-a pregatit pentru noul inceput departe de țara…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Maria Antoaneta Piturca, procurorul care a intervenit in cazul din Baia de Arama, cand ar fi bruscat-o pe Sorina cu prilejul perchezitiilor domiciliare din luna iunie a acestui an.

- Eveniment important in viața Antoniei și a lui Alex Velea. Maya, fiica artistei, i-a cunoscut pe frații ei, Dominic și Akim. Pe contul ei de socializare, Antonia a publicat o fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai. Maya, fiica pe care Antonia o are din mariajul cu Vincenzo Castellano,…

- Sorina, fetița din Baia de Arama care a fost adoptata de o familie de români care traiește în SUA, a ajuns în locuința familiei care o va îngriji începând de acum. Astfel, în imaginile facute publice de jurnalista Ioana Dogioiu, fetița apare în…

- Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama, a ieșit, duminica 21 iulie a.c., din Romania, cu destinația Statele Unite ale Americii, impreuna cu familia adoptiva Sacarin. La Baia de Arama, familiei care a crescut-o nu-i vine sa creada. Soții Șaramat și Andreea, cealalta fetita adoptata de aceștia,…

- Sorina a plecat in Statele Unite ale Americii, duminica, alaturi de familia adoptiva. Cei care au crescut-o pana acum au aflat vestea de la televizor și, printre lacrimi, fiica cea mare a asistentului maternal a spus ca vor lupta in continuare pentru fetița.

- Parintii adoptivi au ridicat, vineri, pasaportul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama, de la Serviciul de Pasapoarte Dolj, a declarat avocata familiei. Potrivit avocatei familiei Sacarin, Clara Istrate, familia Sacarin a ridicat, vineri, pasaportul Sorinei de la Serviciul de Pasapoarte Dolj. Pocurorul…