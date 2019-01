„Unitatea de elita” a DNA, de la Ploiesti, a fost facuta una cu pamantul. Mircea Negulescu bate matanii si baga acatiste la greu, in speranta ca Dumnezeu se va milostivi si va face o minune care sa-l scape de puscaria care i se arata tot mai des in vis. Dumnezeu, insa, din cate se vede, […] In sfarsit, s-a hotarat: DNA, grup infractional organizat is a post from: Ziarul National