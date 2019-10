Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Constanta anunta achizitia de scaune pentru stadionul "Gheorghe Hagi" din Constanta, aflat in administrarea municipalitatii. Scaunele vor fi utilizate pentru dotarea tribunelor stadionului si crearea bancilor de rezerve jucatori si observatori necesare pentru desfasurarea in conditii…

- CNAIR a primit 10 oferte pentru procedura de atribuire a contractului "Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș", informeaza compania.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ La termenul limita de depunere…

- ”Astfel, Antreprenorul, Asocierea STRACO GRUP SRL – COMNORD SA – SPECIALIST CONSULTING SRL, are din acest moment front de lucru și poate demara lucrarile de construcție ale acestui pasaj important pentru foarte mulți bucureșteni. Valoarea totala a acestui contract este de 91.552.381,90 lei…

- V. Stoica Un proiect demarat in urma cu cațiva ani la Breaza de catre Compania Naționala de Investiții va fi reluat, dupa finalizarea procedurii de achiziție a restului de lucrari ramase de executat pentru extinderea rețelelor de apa și canalizare. In prezent, se afla pe ultima suta de metri procedura…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat semnarea contractului de modernizare a serviciului 112. Asocierea dintre compania de telefonie mobila Orange și firma Atos Convergence Creators S.R.L a fost declarata caștigatoare in urma lictației deschise, cu cea mai buna oferta. Valoarea contractului…

- Valoarea estimata a contractului este de 29.843.369 lei fara TVA, iar durata contractului este de 30 luni. "In data de 1 august 2019, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Autostrada Brasov-Bacau",…

- ARAD. Municipalitatea incepe sa renunte la rampele de gunoi menajer de suprafața inca din aceasta toamna. Atunci vor fi construite primele in subteran, in cartierul Alfa, iar in urmatorii doi ani vor exista peste 300 de astfel de platforme, ceea ca va face sa dispara de pe strazi si din cartiere…

- Municipalitatea suceveana va construi o noua gradinita moderna in cartierul Burdujeni, aceasta fiind cea mai mare unitate de invatamant prescolar din oras realizata cu fonduri europene, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. El a spus ca investitia este in valoare totala…