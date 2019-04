Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, in conferința de presa a PSD Argeș, primarul interimar Sorin Apostoliceanu a lasat sa se ințeleaga ca fostul primar Cornel Ionica ajunsese sa conduca dictatorial și prin teroare Primaria Pitești. Apostoliceanu a acuzat, printre altele, ca de mai bine de un an nu avea acces in biroul…

- Sorin Apostoliceanu, cel care i-a preluat atributiile de primar lui Cornel Ionica, a facut azi in conferinta de presa a PSD Arges afirmatii incendiare la adresa lui Ionica. Concret, Apostoliceanu a spus ca primarul ...

- Ca urmare a suspendarii din funcție a primarului Cornel Ionica, dupa ce prefectul de Argeș a semnat ordinul prin care punea in aplicare sentința instanței in cazul de incompatibilitate a acestuia, Consiliul Local Pitești s-a reunit in ședința de urgența pentru a decide care dintre cei doi viceprimari…

- Dupa ce a fost gasit de catre ANI in conflict de interese, prefectul judetului Arges, Emilian Dragnea, a decis marți sa-l demita pe primarul orasului Pitesti, Cornel Ionica, Decizia poate fi...

- Primaria Pitesti a dat in folosinta prima statie de incarcare pentru masini electrice. GRATIS! Primaria Pitesti a dat in folosinta prima statie de incarcare pentru masini electrice. Aici pot fi incarcate 2 masini simultan. Incarcarea e gratuita! “Un semn de normalitate, de modernizare, pe care il vad…

- In ultima zi a lunii februarie, politistii din Seini, sprijiniti de reprezentanti ai Politiei Locale din oras, s-au ingrijit in mod deosebit de siguranta celor care aleg sa pedaleze si au oferit 25 de veste reflectorizante biciclistilor cu care s-au intalnit in trafic, anunta IPJ Maramures. Activitatea…

- Camerele de supraveghere montate in municipiul Sebeș s-au dovedit a fi o proba importanta in cazul unui șofer indisciplinat in trafic. In aceasta dimineața, un cetațean a reclamat indisciplina unui conducator auto in trafic, la intersecția strazii Dorin Pavel cu strada Traian. Cu ajutorul camerelor…

- Prezent astazi la conferinta de preesa a PSD Arges alaturi de primarul Cornel Ionica si de viceprimarul Sorin Apostoliceanu, liderul PSD Pitesti Cristian Gentea a criticat faptul ca unele administratii locale si judetene au ...