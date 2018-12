O echipa a Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere se afla in inspecție pe șoseaua de viteza și, daca experții sunt mulțumiți, vor semna procesul de predare-primire. Autostrada urbana care leaga Bucureștiul de centura și care reprezinta intrarea in capitala a autostrazii București - Ploiești. Planul inițial era sa fie gata in 2012, insa constructorul a terminat doar jumatate din cei 6 kilometri. Apoi a fost schimbat cu altul. Mai multe, pe stirileprotv.ro .