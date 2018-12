Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei și Infrastructurii s-a autosesizat in privinta starii podului din apropierea comunei Budești. Accesul pietonilor pe trotuarul ce prezinta degradari a fost recent restrictionat, iar in perioada imediat urmatoare se vor efectua lucrari de readucere la poziția de

- Moldova este pregatita sa faca fața ninsorilor. Declarația a fost facuta de Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici in candrul ediției din 27 noiembrie 2018 a emisiunii Fabrika cu Cristian Tabara la PublikaTV.

- Zece autobuze abia cumparate de Consiliul Local Ploiesti au nevoie de reparatii, desi inca nu au fost puse in circulatie, dupa ce, in urma ploilor, muncitorii societatii de transport public au gasit picaturi in interior, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Agentii economici si oamenii de afaceri din Moldova vor obtine mai usor certificatele, licentele, si autorizatiile de activitate. Pana la sfarsitul acestui an, Ministerul Economiei si Infrastructurii va completa lista actelor disponibile in cadrul ghiseului online.

- Guvernul propune extinderea datei limita de desfașurare a activitaților de comerț cu amanuntul și comerț cu produse alimentare si marfuri usor alterabile autohtone în baza de patenta pâna la 31 decembrie 2019. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat pozitiv de Cabinetul…

- Vitalie Iurcu, secretarul de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, a explicat daca Republica Moldova poate deveni un hub energetic in condițiile in care, la ora actuala, țara noastra importa circa 99% din gazele naturale, circa 99% din produsele petroliere și circa 80% din energia electrica…

- CHIȘINAU, 9 oct – Sputnik. Comisia parlamentara economie, buget și finanțe va desfașura, în cadrul ședinței de miercuri, audieri cu privire la rezultatul concursului comercial de privatizare a complexului patrimonial unic ÎS Compania Aeriana ”Air Moldova. Potrivit…

- Lacrimi de fericire la Cumpana, acolo unde cele 8 familii beneficiare ale proiectului de constructie accelerata sbquo;BIG BUILD", au de acum un loc pe care sa il numeasca acasa. Beneficiarii au primit locuintele pentru care au muncit, umar la umar, sute de voluntari. Constructiile vor adaposti de acum…