În sfârşit, mai antrenează şi un ex-petrolist! Banca tehnica a Petrolului, dupa startul proiectului fotbalistic ”Petrolul 52” a fost una urmarita de ghinion parca! Cum s-ar putea explica altfel faptul ca, dintre cei care au pregatit echipa, indiferent ca a fost vorba despre Liga a IV-a, a III-a sau a II-a, odata inlocuiți din funcție, dupa ce au fost schimbați de Petrolul nimeni nu i-a mai pus pe banca? Primul care va reveni in activitate, ca tehnician, și va ”rupe blestemul”, la un an distanța de demiterea sa, este Romulus Ciobanu! Acesta va prelua echipa FC Pucioasa, deci, practic, va antrena ”acasa”, la propriu, el locuind in zona, cum… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

