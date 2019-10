Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani, firma care a caștigat licitația pentru montarea containerelor ingropate in Craiova a inceput lucrarile. Sc EWT a inceput lucrarile in cartierul 1Mai, primele locatii sunt pe strada Nicolae Sisesti si pe strada Victor Gomoiu.

- Dupa mai bine de doi ani, epopeea Clinicii „Marele Ars" de la Spitalul de Urgente „Sfantul Spiridon" pare ca va lua sfarsit. Potrivit conducerii institutiei, deschiderea oficiala va avea loc la acest sfarsit de saptamana, cel mai tarziu luni. „Asa cum s-a promis. Vineri sau luni va avea loc deschiderea…

- Noul sistem de colectare a deseurilor cu containere semi-ingropate a fost inaugurat, marti, municipiul Suceava numarandu-se printre primele orase din tara care a trecut la colectarea deseurilor menajere printr-un sistem de buncare semi-ingropate si

- FOTO – ActualMM O cantareata de muzica populara a murit intr-un accident produs duminica pe DN1C pe raza localitatii Cicarlau, judetul Maramures. Potrivit politistilor, femeia aflata la volan a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un stalp, scrie Mediafax. Potrivit IPJ Maramures, accidentul s-a…

- Edward Iordanescu (41 de ani) nu va fi alaturi de Gaz Metan Mediaș la meciul de sambata cu Sepsi, de la ora 18:00. Antrenorul medieșenilor are probleme de sanatate de la inceputul verii, iar in zilele urmatoare va face un set complet de analize. Tehnicianul acuza probleme cu tensiunea și stari de moleșeala.…

- Un numar de 32 de tramvaie, fiecare in valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro, vor fi cumparate pentru transportul in municipiul Iasi. Aceasta ar fi prima data, dupa 42 de ani, cand in Iasi vor circula tramvaie noi.

- Capitatul echipei naționale U21, Ionuț Radu, a fost rascumparat de Inter Milano, dar va mai fi lasat sa joace un an imprumut la Genoa, ulterior urmand a se alatura nerazzurilor.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Inter a platit pentru…

- Pana la jumatate lunii august, primele 50 de platforme de gunoi semiingropate, realizate in baza proiectului dintre municipalitatea suceveana si firmele de salubritate „Diasil” si „Ritmic”, vor fi functionale. Astfel, prima parte a proiectului care prevede montarea de 100 de platfomre seminingropate…