- Desi presa italiana a anuntat ca Mauro Icardi va merge la AS Monaco, atacantul argentinian va ramane in Italia, conform Wandei Nara, sotia si impresara jucatorului, potrivit news.ro"Nu va merge la AS Monaco", a spus Nara la postul TyC Sports, desi postul RAI anuntase un acord "total" intre…

- David Luiz a intrat in greva, reușind sa semneze cu ”tunarii” pentru 8,7 milioane de euro. Suporterii i-au ”sabotat” pagina restaurantului sau de pe TripAdvisor: ”Am vazut un șobolan ieșind din bucatarie” Cand Frank Lampard l-a anunțat ca nu va fi probabil titular duminica, in prima etapa, impotriva…

- George Puscas (23 de ani), atacantul nationalei Romaniei, ar fi aproape de un transfer in Anglia, la echipa de liga a doua Birmingham City, scrie presa din Italia, care citeaza MEDIAFAX.Potrivit ultimelor informatii, Birmingham ar fi oferit nu mai putin de 10 milioane de euro pentru a-l transfera…

- Atacantul argentinian Mauro Icardi, 26 de ani, refuza toate ofertele si Inter il exclude din listele de campionat si Liga Campionilor, anuntandu-l ca nu va mai juca niciodata la nerazzurri. Agentul Wanda vrea sa dea clubul in judecata pentru mobbing! Mauro Icardi nu va mai juca niciodata la Inter! Mesajul…

- Mauro Icardi (26 de ani) are sanse mai mari ca niciodata sa plece de la Inter. Corriere dello Sport anunta ca oficialii milanezilor se intalnesc cu omologii lor de la Napoli pentru a pune la cale cel mai important transfer al verii in fotbalul italian, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența…

- Mauro Icardi (26 de ani) avea posibilitatea unui transfer la Juventus, dupa cum scriau mai mute site-uri de sport din Italia. Se pare insa ca argentinianul nu este tentat de o astfel de mutare si ar prefera un transfer la Napoli!, potrivit Mediafax.Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis!…

- Clubul napolitan ofera 60 de milioane de euro pentru Mauro Icardi, varful argentinian aflat in conflict cu Inter. Dar Juventus nu renunța. Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, vrea in sfarșit sa faca o echipa capabila sa caștige titlul in Serie A dupa 30 de ani. ...

- Agustina Gandolfo, iubita atacantului Lautaro Martinez, se lupta cu Wanda Nara, soția lui Mauro Icardi, pentru trofeul de cea mai provocatoare femeie din fotbalul italian. Ultimele imagini postate pe Instagram de Agustina au starnit insa reacții diverse printre fanii lui Inter. ...