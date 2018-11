Stiri pe aceeasi tema

- Romania a stagnat, in trimestrul al treilea al acestui an, in topul suferintei la pompa, astfel ca suntem aproape la egalitate cu China cand vine vorba de cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare, potrivit ziare.com.Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului…

- Piata de telefoane inteligente din Romania a crescut cu aproximativ 40%, in primul semestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2017, iar pretul mediu pe care un roman l-a platit pentru un smartphone a depasit 200 de euro, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate preluat de Agerpres. „Consumatorii…

- România trebuie sa transpuna în totalitate Directiva 64/2011 a Comisiei Europene privind acciza impusa pentru țigarete, masura ce va crește costul unui pachet de țigari, scrie adevarul.ro. Potrivit art. 11 al Directivei 64/2011, pâna la 1 ianuarie 2019, incidența accizei în…

- Carburanții s-au scumpit cu aproximativ 12% de la inceputul anului, iar prețul urmeaza sa mai creasca, dupa ce barilul de petrol a ajuns la 80 de dolari, arata o analiza Libertatea. Sortimentele superioare au trecut deja de 6 lei pe litru. Benzina se vindea cu 5,814 lei pe litru, in medie, in țara noastra,…

- Romania, campioana la scumpirea benzinei in UE. Prețul a crescut cu 11% de la sfarsitul anului. Și benzina s-a scumpit cu 9%, potrivit digi24.ro . Din pacate, specialistii anunta noi scumpiri. Belgia, Finlanda si Germania se afla si ele in topul scumpirilor din acest an, cu peste 10 procente, insa nu…

