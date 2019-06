Baia Mare: Multumiri primite de jandarmi

In cursul zilei de ieri, Jandarmeria Maramures a primit o scrisoare de multumire adresata inspectorului sef, referitor la modul in care jandarmii au actionat in timpul desfasurarii activitatilor la ,,Oraselul Copiilor” in parcul ,,Regina Maria” din Baia Mare, duminica, 16 iunie. ,,Sunt o persoana din Baia Mare si as dori… [citeste mai departe]